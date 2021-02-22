Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay

Пополняйте MBank online с помощью мобильного приложения MegaPay без комиссии — легко и быстро!

Что для этого необходимо:

скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store;

пройдите идентификацию;

откройте для себя возможности онлайн-пополнения мобильного банкинга MBank online с нулевой комиссией.

Максимальная сумма разового пополнения MBank online через MegaPay — 5 тысяч сомов.

Также пользователям мобильного приложения MegaPay доступна функция погашения кредитов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Комиссия за услугу составляет всего 5 сомов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!