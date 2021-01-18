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Бизнес

Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop

Компания MegaCom рада сообщить о запуске собственного маркетплейса MegaShop (www.ms.kg) — современной торговой интернет-платформы, предоставляющей покупателям широкий выбор товаров по привлекательным ценам.

Процесс купли-продажи через MegaShop прост и понятен — сделки можно совершать в реальном времени. Также действует эффективная система бонусов, кешбэков, подарков и акций.

Маркетплейс MegaShop предоставляет субъектам бизнеса возможность вести торговлю в интернете, устанавливая выгодную стоимость товаров и используя удобные инструменты в коммерции:

  • создание собственного интернет-магазина;
  • продвижение товаров и услуг;
  • реклама, аналитика, маркетинг;
  • увеличение спроса на товарное предложение;
  • функции защищенной оплаты онлайн.

Предпринимателям больше нет необходимости беспокоиться о затратах на создание сайта, аренду торговых площадей и содержание штата менеджеров. Все, что нужно, — подать заявку на сайте маркетплейса и создать онлайн-магазин.

Продвигайте свой бизнес через платформу MegaShop здесь и сейчас, не тратя при этом ни сома!

Есть вопросы? Звоните по номерам: 5005 (для абонентов MegaCom) и 0559 005 005 (для абонентов других сотовых операторов).

MegaShop — с нами всегда выгодно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180332/
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