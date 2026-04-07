Атака на Иран. Тегеран отверг предложение США о временном прекращении огня

Иран отверг предложение США о временном прекращении огня. «Мы согласны только на полное окончание войны с гарантиями, что мы не будем атакованы снова», — заявил агентству Associated Press глава дипломатической миссии ИРИ в Каире Моджтаба Фердоуси-Пур.

Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран сделал Вашингтону «значительное предложение» по поводу завершения войны, и это «значительный шаг», однако этого «недостаточно».

Соединенные Штаты и Иран, по данным Axios, пытаются договориться о прекращении огня на 45 дней. Пакистан передал Белому дому и Тегерану свой вариант мирного плана, который предусматривает немедленное прекращение огня. ИРИ отклонила это предложение, а США обещают устроить Ирану «ад» сегодня вечером.

Иран передал Пакистану свой пакет предложений и условия для прекращения войны. Он состоит из десяти пунктов. Тегеран отверг временное перемирие, настаивая на необходимости полного и окончательного прекращения войны при соблюдении ключевых условий ИРИ.

Предложенный план включает в себя:

полное прекращение боевых действий в регионе;

установление протоколов безопасного судоходства в Ормузском проливе;

вопросы послевоенного восстановления;

полную отмену санкций.

В Тегеране заявили об уничтожении израильской крылатой ракеты AGM-58_B на западе Ирана

Проправительственные СМИ сообщают об уничтожении израильской крылатой ракеты AGM-58_B на западе Ирана.

«В ходе успешной операции сети противовоздушной обороны страны израильская крылатая ракета AGM-58_B перехвачена и сбита в западной части Ирана, на участке дороги Голтепе — Биджар», — говорится в сообщении.

«Весь Иран можно уничтожить за одну ночь», — повторил угрозы в адрес ИРИ Дональд Трамп и снова требует открыть Ормузский пролив для судоходства до вечера.

Корпус стражей исламской революции заявил о гибели главы своей разведки Маджида Хадеми. Он убит 6 апреля в результате ударов США и Израиля, говорится в пресс-релизе.

Общаясь с журналистами, лидер Соединенных Штатов рассказал об успехах операции по спасению пилотов сбитого над Ираном американского F-15. По его словам, в операции задействовали более 170 военных самолетов: 21 воздушное судно для эвакуации первого пилота и еще 155 для спасения второго.

Иран атаковал нефтехимический комплекс в Эль-Джубайле (Саудовская Аравия), на энергетических объектах начался мощный пожар, сообщает Tasnim. Эль-Джубайль — крупнейший в мире промышленный город, расположен на побережье Персидского залива. Удар нанесли иранские баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Минобороны Саудовской Аравии заявило, что обломки ракет упали вблизи энергетических объектов, точный ущерб оценивается. В Эль-Джубайле находятся предприятия, которые обеспечивают около 6-8 процентов всей мировой нефтехимической продукции, промышленная зона занимает более тысячи квадратов. Информации о пострадавших нет.

В выходные трафик через Ормузский пролив достиг рекорда с начала марта, пишет Bloomberg.

Двое военных США пострадали при спасении штурмана сбитого над Ираном американского истребителя F-15E, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Европа готовится к кризису энергоснабжения. Еврокомиссия опасается затяжного конфликта вокруг ИРИ и обдумывает, стоит ли вводить экстренные меры в сфере энергетики, пишет Pais.

Среди таких мер — ограничения на отопление и кондиционирование, стимулирование «удаленки», нормирование использования топлива и ограничения авиаперевозок.