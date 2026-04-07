В правоохранительных органах расширили перечень должностей без конкурса

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление от 3 февраля 2020 года № 51, регулирующее вопросы организации службы в правоохранительных органах.

Согласно документу, расширен перечень должностей, на которые можно назначаться без прохождения конкурсного отбора. В частности в раздел «Кинология» добавлено направление «ветеринария».

Изменения приняты в рамках реализации Закона «О службе в правоохранительных органах» и направлены на совершенствование кадровой политики.

Постановление вступит в силу через 10 дней.