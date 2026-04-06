Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года

4 апреля 2026 года стало заметной вехой, когда девелопер RCA Living вновь привлек значительное внимание рынка благодаря мероприятию «The Essence — Центр инвестиционного притяжения, начало процветания». В рамках события было зафиксировано несколько сотен успешных сделок по продаже квартир всего за один день, что подтверждает высокий интерес к проекту Royal Central Park на фоне позитивной динамики рынка.

На фоне перехода рынка недвижимости Кыргызстана в фазу роста, ранний вход в проекты, особенно в форматах интегрированных All-in-One городских комплексов, рассматривается как эффективная стратегия для получения будущей прибыли.

В рамках мероприятия особое внимание привлекла программа скидок до 12 процентов для клиентов, оплативших 70 процентов стоимости квартиры, что позволило оптимизировать входной порог инвестиций и усилило интерес со стороны покупателей.

Согласно информации от 2 апреля 2026 года Министерства строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана, цены на жилье в настоящее время формируются преимущественно рыночными механизмами и демонстрируют тенденцию к росту. В Бишкеке средняя стоимость квартир варьируется от $1 тысячи 400 до $1 тысячи 800 долларов за квадратный метр, при этом в некоторых новых проектах достигает около $1 тысячи 600 долларов за квадратный метр. В других регионах цены находятся в диапазоне $450–900 долларов за квадратный метр. Эти показатели свидетельствуют о сохраняющемся потенциале роста, особенно для проектов, выходящих на рынок на ранних стадиях.

Помимо консультаций и заключения сделок, мероприятие было организовано как пространство семейного досуга в Rox Center. Развлекательные активности, детские игровые зоны и интерактивные форматы создали живую атмосферу и привлекли большое количество посетителей. В ходе мероприятия многие клиенты получили ценные подарки, включая слитки 12, 8 и 4 граммов золота. Кроме того, гости sales gallery приняли участие в розыгрыше, где среди призов были iPhone 17 Pro Max и бытовая техника общей стоимостью до 260 тысяч сомов.

Событие 4 апреля также открыло серию мероприятий, которая продлится до 30 апреля 2026 года и включает развлекательные программы и мастер-классы для детей. Таким образом, девелопер формирует образ проекта не только как жилого комплекса, но и как среды для комфортной семейной жизни и взаимодействия сообщества.

В зоне презентации проекта посетители могли ознакомиться с концепцией All-in-One городского пространства через экспозиции и получить консультации от профессиональных специалистов. Rox Center выступил также в роли площадки для иммерсивного знакомства с проектом, позволяя лучше понять его концепцию и перспективы развития.

The Essence — центр внимания события — выделялся своей архитектурой в форме буквы Y, которая оптимизирует естественное освещение, повышает приватность и минимизирует влияние микроклимата на каждую квартиру. Высотой до 29 этажей, комплекс создан для проживания на высоте, предлагая панорамные виды на горы Тянь-Шань и спокойную, легкую атмосферу.

Проект предусматривает развитую инфраструктуру: коммерческий подиум, ландшафтные сады в греческом стиле, зоны здоровья с фитнес-центром, круглогодичным бассейном и SPA, а также общественные пространства — включая сады и лаунж-зоны на крыше. Подобный набор удобств постепенно становится стандартом для современных интегрированных городских проектов.

Серия мероприятий Royal Central Park отражает актуальную тенденцию рынка — сочетание презентации проекта с полноценным пользовательским опытом. Использование технологий в подаче информации, а также профессиональная подготовка консультантов способствуют повышению прозрачности и доступности информации для покупателей.

С точки зрения рынка, мероприятие «The Essence — Центр инвестиционного притяжения, начало процветания» не только демонстрирует высокий интерес со стороны клиентов, но и подтверждает позитивную динамику сегмента интегрированной городской недвижимости в Бишкеке на текущем этапе.

Ежедневные активности в Rox Center

Посетите sales gallery проекта Royal Central Park и окунитесь в атмосферу насыщенной программы каждый день с 9.00 до 22.00.

Адрес Rox Center: город Бишкек, проспект Чуй, 158.

Для посетителей доступны бесплатные чай, кофе и десерты, а также разнообразные активности, включая живую музыку и детские мастер-классы, создающие комфортное пространство для всей семьи.

Специальные предложения — корпус ATLAS (Y2):

при оплате 70 процентов стоимости квартиры: скидка до 12 процентов;

при оплате 100 процентов стоимости квартиры: скидка до 13 процентов.

