Бизнес

В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!

В минувшую субботу в 12-м микрорайоне Бишкека команда О! вместе с учениками школы-интерната № 71 провела восьмую акцию «Посади деревО!». Атмосфера была по-семейному теплой: сотрудники и дети вместе высаживали десятки елей, берез и кленов, превращая территорию в будущее пространство для спорта и отдыха.

Теперь на территории школы и вокруг нее будут расти десятки новых елей, берез и кленов.

Чтобы саженцы наверняка прижились, компания позаботилась и о системе полива: для нужд школы закупили шланги и погружной насос, чтобы арычная вода питала молодые деревья, превращая участок в настоящий тенистый оазис. Это место превращается в здоровое пространство с прицелом на будущее: здесь можно заниматься спортом, играть в футбол или устраивать пробежки в тени уже подрастающих деревьев.

Устойчивость, проверенная временем

Для компании О! такие выезды — не разовая история, а часть отношения к миру. В этом году экологической инициативе компании исполнилось восемь лет.

Интересный факт: Цифровая инфраструктура О! развивается в полной гармонии с природой. На базовых станциях компании на юге страны птицы часто вьют гнезда — а природа как самый строгий эксперт доверяет только безопасной и стабильной среде.

Напомним, зеленая акция «Посади деревО!» является вкладом Мобильного оператора О! в пятилетнюю национальную кампанию «Жашыл мурас» («Зеленое наследие»), которую инициировал президент КР Садыр Жапаров в 2023 году.

Материалы по теме
O!Bank запустил онлайн-переводы в Узбекистан без комиссии
Было 500 — стало всего 350 сомов! Безлимит от О! вместо лимитов — переходите!
O!Bank сообщает об изменениях в составе правления
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
Популярные новости
Китай начал втридорога перепродавать российский газ Китай начал втридорога перепродавать российский газ
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
6 апреля, понедельник
15:06
Издательский дом «Кыргыз Туусу» меняется: ремонт, цифра и новые подходы Издательский дом «Кыргыз Туусу» меняется: ремонт, цифра...
14:59
В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
14:57
В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
14:44
Участок дороги Бишкек — Кант — Токмок расширяют: когда завершат работы
14:23
Почти 250 миллионов сомов долга: «Тазалык» усиливает рейды против неплательщиков