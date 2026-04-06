В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!

В минувшую субботу в 12-м микрорайоне Бишкека команда О! вместе с учениками школы-интерната № 71 провела восьмую акцию «Посади деревО!». Атмосфера была по-семейному теплой: сотрудники и дети вместе высаживали десятки елей, берез и кленов, превращая территорию в будущее пространство для спорта и отдыха.

Чтобы саженцы наверняка прижились, компания позаботилась и о системе полива: для нужд школы закупили шланги и погружной насос, чтобы арычная вода питала молодые деревья, превращая участок в настоящий тенистый оазис. Это место превращается в здоровое пространство с прицелом на будущее: здесь можно заниматься спортом, играть в футбол или устраивать пробежки в тени уже подрастающих деревьев.

Устойчивость, проверенная временем

Для компании О! такие выезды — не разовая история, а часть отношения к миру. В этом году экологической инициативе компании исполнилось восемь лет.

Интересный факт: Цифровая инфраструктура О! развивается в полной гармонии с природой. На базовых станциях компании на юге страны птицы часто вьют гнезда — а природа как самый строгий эксперт доверяет только безопасной и стабильной среде.

Напомним, зеленая акция «Посади деревО!» является вкладом Мобильного оператора О! в пятилетнюю национальную кампанию «Жашыл мурас» («Зеленое наследие»), которую инициировал президент КР Садыр Жапаров в 2023 году.

