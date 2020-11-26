«Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom

Не упустите возможность приобрести номера MegaCom категории «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов в рамках акции «Черная пятница» для себя или в подарок своим близким.

Акция действует с 27 по 30 ноября 2020 года в Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по всему Кыргызстану.

Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер и расскажут о подробностях проводимой акции.

Как воспользоваться скидкой?

Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключиться в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

на номера категории абоненту достаточно подключиться в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. 100-процентная скидка (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Золото» распространяется на абонентов, подключивших в ЦПО MegaCom тариф #Супервыгодный 795.

на номера категории распространяется на абонентов, подключивших в ЦПО MegaCom тариф #Супервыгодный 795. Также при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795 в Центрах продаж и обслуживания для абонентов действует скидка 90 процентов (стоимость — 750 сомов) на номера категории «Платина 7500».

Подробнее о тарифах линейки #Супервыгодный читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!