Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября

Успейте пройти идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.
Как пройти идентификацию?
Идентификацию можно пройти в любом центре продаж и обслуживания MegaCom по всей республике, при себе обязательно иметь паспорт.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
- Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные;
- идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
- пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.
Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, использование неидентифицированных электронных кошельков с 1 октября 2020 года станет невозможным.