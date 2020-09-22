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Бизнес

Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября

Успейте пройти идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.

Как пройти идентификацию?

Идентификацию можно пройти в любом центре продаж и обслуживания MegaCom по всей республике, при себе обязательно иметь паспорт.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?

  • Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные;
  • идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
  • пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, использование неидентифицированных электронных кошельков с 1 октября 2020 года станет невозможным.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166003/
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