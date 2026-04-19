В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на три миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, ранее в милицию обратилась группа граждан с просьбой принять меры в отношении гражданки Н.О., которая, по их словам, под предлогом продажи лекарств через компанию, взяла у них деньги, но не предоставила товар и не вернула денежные средства.

Отмечается, что в милицию обратилось более 80 граждан. Общий ущерб, по предварительным данным, составляет около трех миллионов сомов.

Н.О., 1980 года рождения, задержана и водворена в ИВС. Расследование продолжается.

Если другие пострадавшие опознали женщину, милиция просит обращаться по телефонам: 0503777666, 0501491940, 0705949646