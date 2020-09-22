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Бизнес

Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала

Компания Netflix заявила о начале съемок пятого сезона своего самого популярного неанглоязычного шоу — телесериала «Бумажный дом». Если вы еще не следите за приключениями авантюристов, планирующих ограбление королевского монетного двора Испании, то самое время это сделать — создатели уже намекнули, что «ограбление подходит к концу». А это означает, что самый эпичный сезон этого громкого сериала может стать финальным.

Но это не повод напевать «Белла, чао», прощаясь с любимыми героями криминальной драмы. Популярная игра Garena Free Fire объявила о появлении героев «Бумажного дома» в своем киберпространстве. В нем с 20 по 22 сентября появится специальный режим, посвященный событиям полюбившейся криминальной драмы.

С начала сентября фанаты сериалы могут окунуться в самую скачиваемую в мире игру в жанре Battle Royale («Королевская битва») и примерить на себя роль одного из любимых персонажей. В новом игровом режиме «Погоня за прибылью» игрокам предстоит, соревнуясь с противоборствующей командой, собрать максимальное количество банкнот до истечения времени. Помогут в этом внутриигровые печатные машины «Принтер для денег», расположенные в разных местах по всей карте. А вот обнаружить и активировать их можно будет, используя знакомый алгоритм — занимая окрестности и защищая их. Но это не станет бездумным сражением, это будет борьба за идею.

Новые горизонты открываются и для огромной армии поклонников Free Fire, которая по результатам исследования AppAnnie признана самой скачиваемой мобильной игрой в 2019 году и одной из самых популярных кибердисциплин в мире, по данным исследования NewZoo 2019. А по итогам второго квартала 2020-го, согласно открытым данным Sea (Garena), побит рекорд числа ежедневных активных пользователей. В Free Fire ежедневно заходит более 100 миллионов человек по всему миру. До 22  сентября у ее поклонников будет возможность поближе познакомиться с главным испанским сериалом десятилетия и прочувствовать дух «Погони за прибылью».

Делай что хочешь, но останься в живых. Одинокий остров, 50 игроков и только один шанс на победу.

Хотите принять участие в ограблении века? Время пошло!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165949/
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