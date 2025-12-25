Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным в истории Netflix, сообщает Variety.

Отмечается, что еще до выхода финальных эпизодов общее количество просмотров превысило 1,2 миллиарда.

Фото из архива. Кадр из сериала «Очень странные дела»

Проект обошел такие хиты Netflix, как «Уэнсдэй» и «Игра в кальмара». Лишь отдельные сезоны этих шоу опережают четвертый сезон сериала братьев Дафферов, который фанаты начали активно пересматривать перед премьерой пятого.

27 ноября на Netflix состоялась премьера первой части пятого сезона «Очень странных дел». За 25 дней она собрала 102,6 миллиона просмотров. Кроме того, первая часть пятого сезона стала самым просматриваемым проектом недели в 90 из 93 стран, где доступен стриминговый сервис.

Вторую часть «Очень странных дел» опубликуют сегодня. Финал покажут 31 декабря.