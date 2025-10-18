Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм

В Лондоне состоялась премьера нового документального сериала Victoria Beckham, где знаменитая дизайнер и бывшая участница Spice Girls откровенно рассказывает о своей жизни. Об этом сообщил ELLE.

Сериал прослеживает путь Виктории Бекхэм — от ее ранних лет и стремительного взлета к мировой славе в составе Spice Girls, через громкие отношения с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом, до ее попыток утвердиться в мире высокой моды. Картина из трех частей доступна на Netflix.

«Я смогла оглянуться на свою карьеру и рассказать о времени в Spice Girls, не нанося вред своему бренду. Я была в группе всего четыре года, но меня до сих пор часто определяют только по этому периоду. Хотя я почти двадцать лет в моде», — отметила Виктория.

На премьере ее поддержали бывшие участницы Spice Girls: Гери Хэллуэлл, Эмма Бантон и Мелани Си. Также на показе заметили мужа Виктории — Дэвида Бекхэма и их детей.

«Мне приходилось оставлять тщеславие за дверью, потому что каждый раз, когда они снимали меня на работе, у меня была куча дел. Я не могла думать о камерах — нужно было готовиться к показу. Мы создавали коллекцию, подбирали ткани, моделей, музыку, даже пол для подиума. Все происходило одновременно, и я просто заставляла себя не замечать съемочную группу. Иначе я бы ничего не успела. Я все время повторяла: «Ребята, у меня вообще-то есть основная работа!» — поделилась Виктория.