21:42
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Netflix объявил о покупке Warner Bros.

Стриминговый сервис Netflix покупает киностудию Warner Bros. за $82,7 миллиарда, пишет Meduza.

В Netflix отметили, что эта сделка объединяет в себе «лучший стриминговый сервис с вековым наследием Warner Bros.».

«Нашей миссией всегда было развлекать мир. Объединив невероятную библиотеку сериалов и фильмов Warner Bros. — от вечной классики, такой как «Касабланка» и «Гражданин Кейн», до современных любимцев, таких как «Гарри Поттер» и «Друзья», — с нашими определяющими культуру проектами, такими как «Очень странные дела», «Кейпоп-охотницы на демонов» и «Игра в кальмара», мы сможем сделать это еще лучше», — сказал исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Reuters отмечает, что покупка Warner Bros. «еще больше изменит баланс сил в Голливуде в пользу стримингового гиганта [Netflix], который добился своего доминирования без крупных приобретений или большой библиотеки контента». При этом сделке, скорее всего, придется пройти антимонопольную проверку в Европе и США, поскольку она передаст Netflix права на конкурента (стриминговый сервис HBO Max), у которого 130 миллионов подписчиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353631/
