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Бизнес

Оплачивайте аренду учебников онлайн!

Учебный год — испытание не только для школьников, но и для их родителей. Мы решили узнать, возможно ли облегчить этот период, и собрали несколько полезных хаков, начать пользоваться которыми вы можете уже сегодня:

  • Организуйте домашнее учебное пространство — после приобретения необходимой канцелярии важно разместить ее так, чтобы не было бардака и чтобы все предметы были на виду. Можно подписать и обозначить стикерами место для каждого предмета.
  • Обязательно сохраните школьный режим — дистанционное обучение отличается от занятий в школе, важно сохранить распорядок дня. Спланируйте день школьника, учитывая регулярные перерывы, не позволяйте заниматься в пижаме и со спутанными волосами
  • Посоветуйте ребенку записывать свои успехи — например, ребенок без ошибок решил примеры, успешно сдал тест или выучил стихотворение. Наблюдая свои успехи, он будет гордиться собой и стремиться делать больше.
  • Приобретите будильник, который сделает подъем веселым.
  • Скачайте «ЭЛСОМ» и платите за учебники удаленно.

Для кого-то привычный формат занятий сменился на онлайн, кто-то пошел первый раз в первый класс, но всем по-прежнему необходимы учебники. Если вы еще не оплатили аренду учебников для детей, то напоминаем:

Оплатить аренду учебников можно через «ЭЛСОМ»: 24/7 — удаленно, без необходимости посещения отделений банков, даже в самых отдаленных регионах страны, через сотовый телефон, независимо от места нахождения. Достаточно скачать электронный кошелек «ЭЛСОМ» в App Store, Play Market и зарегистрироваться.

Как произвести оплату?

  • откройте приложение «ЭЛСОМ 2.0» и перейдите в раздел «Жаны китеп»;
  • введите «Лицевой счет» (код школы/номер класса);
  • ФИО ребенка и учебный год;
  • введите необходимую сумму и подтвердите платеж;
  • Готово!

Скачайте электронный кошелек «ЭЛСОМ» в App Store или Play Market и оплачивайте коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, налоги, штрафы, проезд, покупки и другие услуги:

  • Удобно — достаточно скачать приложение;
  • Доступно — оплатить можно в любое время 24/7;
  • Быстро — оплата зачисляется в течение нескольких минут.


«ЭЛСОМ» — все платежи в твоем кармане!

Специалисты «ЭЛСОМ» рады ответить на вопросы 24/7: +996 312 986 000, 0556 986 000.

www.elsom.kg

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165876/
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