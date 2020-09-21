Оплачивайте аренду учебников онлайн!

Учебный год — испытание не только для школьников, но и для их родителей. Мы решили узнать, возможно ли облегчить этот период, и собрали несколько полезных хаков, начать пользоваться которыми вы можете уже сегодня:

Организуйте домашнее учебное пространство — после приобретения необходимой канцелярии важно разместить ее так, чтобы не было бардака и чтобы все предметы были на виду. Можно подписать и обозначить стикерами место для каждого предмета.

— после приобретения необходимой канцелярии важно разместить ее так, чтобы не было бардака и чтобы все предметы были на виду. Можно подписать и обозначить стикерами место для каждого предмета. Обязательно сохраните школьный режим — дистанционное обучение отличается от занятий в школе, важно сохранить распорядок дня. Спланируйте день школьника, учитывая регулярные перерывы, не позволяйте заниматься в пижаме и со спутанными волосами

— дистанционное обучение отличается от занятий в школе, важно сохранить распорядок дня. Спланируйте день школьника, учитывая регулярные перерывы, не позволяйте заниматься в пижаме и со спутанными волосами Посоветуйте ребенку записывать свои успехи — например, ребенок без ошибок решил примеры, успешно сдал тест или выучил стихотворение. Наблюдая свои успехи, он будет гордиться собой и стремиться делать больше.

— например, ребенок без ошибок решил примеры, успешно сдал тест или выучил стихотворение. Наблюдая свои успехи, он будет гордиться собой и стремиться делать больше. Приобретите будильник , который сделает подъем веселым.

, который сделает подъем веселым. Скачайте «ЭЛСОМ» и платите за учебники удаленно.

Для кого-то привычный формат занятий сменился на онлайн, кто-то пошел первый раз в первый класс, но всем по-прежнему необходимы учебники. Если вы еще не оплатили аренду учебников для детей, то напоминаем:

Оплатить аренду учебников можно через «ЭЛСОМ»: 24/7 — удаленно, без необходимости посещения отделений банков, даже в самых отдаленных регионах страны, через сотовый телефон, независимо от места нахождения. Достаточно скачать электронный кошелек «ЭЛСОМ» в App Store, Play Market и зарегистрироваться.

Как произвести оплату?

откройте приложение «ЭЛСОМ 2.0» и перейдите в раздел «Жаны китеп»;

введите «Лицевой счет» (код школы/номер класса);

ФИО ребенка и учебный год;

введите необходимую сумму и подтвердите платеж;

Готово!

Скачайте электронный кошелек «ЭЛСОМ» в App Store или Play Market и оплачивайте коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, налоги, штрафы, проезд, покупки и другие услуги:

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