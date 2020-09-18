C наступлением осени и учебной поры все школьники вернулись к урокам, но в связи с пандемией коронавируса обучение продолжается в дистанционном формате.

MegaCom как социально ответственная компания продолжает вносить вклад в традиционное и инклюзивное образование. С июля 2020 года ЗАО «Альфа Телеком» вновь организовало студию на базе компании для записи и монтажа видеоуроков для 2020-2021 учебного года по программе «Балалык» (дошкольная программа).

Ранее оператор MegaCom занимался подготовкой видеоуроков четвертой четверти 2019-2020 учебного года, в том числе видеоуроков с сурдопереводом.

По итогам прошлого учебного года от имени Министерства образования и науки КР, фонда «Сорос — Кыргызстан» и представительства ЮНИСЕФ в Кыргызской Республики благодарственные письма получили руководство ЗАО «Альфа Телеком» и сотрудники MegaCom, задействованные в этом образовательном проекте.

Отметим, что по окончании пандемии, с возобновлением традиционного учебного процесса все отснятые компанией видеоматериалы будут использоваться как ценный образовательный ресурс в помощь настоящим и будущим школьникам.