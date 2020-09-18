10:04
USD 78.96
EUR 93.20
RUB 1.05
Бизнес

Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября

Уважаемые пользователи «ЭЛСОМ», напоминаем о необходимости прохождения идентификации до 1 октября 2020 года! Так как уже c 1 октября вступает в силу положение Национального банка Кыргызской Республики, согласно которому запрещено использование не идентифицированных электронных кошельков.

Мы упростили идентификацию для пользователей «ЭЛСОМ». Вы можете идентифицировать свой кошелек удаленно — через приложение «ЭЛСОМ».

Как узнать статус вашего кошелька и нужна ли вам идентификация:

  • откройте приложение «ЭЛСОМ», в выплывающем меню слева выберите «Настройки» и перейдите в раздел «Мой профиль»;
  • в случае если ваш статус «Не идентифицированный — Базовый», пройдите идентификацию. Если ваш статус «Стандартный», вы уже прошли идентификацию.

Как пройти идентификацию удаленно:

  • обновите приложение «ЭЛСОМ 2.0», перейдите в раздел «Идентификация» и заполните заявку;
  • отправьте фото паспорта c двух сторон на номер 0775 986 000;
  • далее ожидайте видеозвонок по WhatsApp в течение суток после заполнения заявки (при себе необходимо иметь паспорт);
  • в случае успешного прохождения идентификации вам поступит SMS-уведомление.

Какие преимущества получит пользователь, прошедший удаленную идентификацию*:

  • увеличенные лимиты по пополнению и выводу средств c электронного кошелька;
  • возможность отправки и получения переводов на другие кошельки «ЭЛСОМ»;
  • увеличенные лимиты по пополнению баланса, оплате коммунальных услуг, покупке товаров и услуг и др.

*Не идентифицированные пользователи, не прошедшие регистрацию до 1 октября 2020 года, не смогут совершать финансовые операции по кошельку.

Если вы используете свой кошелек для оплаты услуг, осуществления локальных переводов на другие кошельки, пополнения баланса, вам достаточно пройти удаленную идентификацию и продолжить пользование кошельком c увеличенными лимитами.

Если же вы планируете использовать кошелек полноценно и, помимо вышеперечисленных услуг, а именно:

  • получать международные денежные переводы на «ЭЛСОМ»;
  • осуществлять переводы c кошелька на карты KICB (VISA, «ЭЛКАРТ», Mastercard, UnionPay), привязанные счета или карты других банков;
  • осуществлять переводы c привязанного счета на кошелек,

то рекомендуем вам обратиться в любое отделение ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» c паспортом и пройти полноценную идентификацию. После этого вам будут доступны все услуги мобильного кошелька «ЭЛСОМ».

Остались вопросы? Звоните в любое время: (0312) 986 000, (0556) 986 000.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165531/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
«ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Как вести бизнес в условиях пандемии?
Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
Римские каникулы с Mastercard от KICB!
Популярные новости
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Бизнес
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
18 сентября, пятница
10:01
Выборы-2020. Что ждет кыргызстанцев, если кандидат «против всех» победит Выборы-2020. Что ждет кыргызстанцев, если кандидат «про...
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сентября
09:45
Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
09:40
В Кочкорском районе в результате ДТП погибли два человека
09:28
В Таласе сегодня ночью выпал снег