Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября

Уважаемые пользователи «ЭЛСОМ», напоминаем о необходимости прохождения идентификации до 1 октября 2020 года! Так как уже c 1 октября вступает в силу положение Национального банка Кыргызской Республики, согласно которому запрещено использование не идентифицированных электронных кошельков.

Мы упростили идентификацию для пользователей «ЭЛСОМ». Вы можете идентифицировать свой кошелек удаленно — через приложение «ЭЛСОМ».

Как узнать статус вашего кошелька и нужна ли вам идентификация:

откройте приложение «ЭЛСОМ», в выплывающем меню слева выберите «Настройки» и перейдите в раздел «Мой профиль»;

в случае если ваш статус «Не идентифицированный — Базовый», пройдите идентификацию. Если ваш статус «Стандартный», вы уже прошли идентификацию.

Как пройти идентификацию удаленно:

обновите приложение «ЭЛСОМ 2.0», перейдите в раздел «Идентификация» и заполните заявку;

отправьте фото паспорта c двух сторон на номер 0775 986 000;

далее ожидайте видеозвонок по WhatsApp в течение суток после заполнения заявки (при себе необходимо иметь паспорт);

в случае успешного прохождения идентификации вам поступит SMS-уведомление.

Какие преимущества получит пользователь, прошедший удаленную идентификацию*:

увеличенные лимиты по пополнению и выводу средств c электронного кошелька;

возможность отправки и получения переводов на другие кошельки «ЭЛСОМ»;

увеличенные лимиты по пополнению баланса, оплате коммунальных услуг, покупке товаров и услуг и др.

*Не идентифицированные пользователи, не прошедшие регистрацию до 1 октября 2020 года, не смогут совершать финансовые операции по кошельку.

Если вы используете свой кошелек для оплаты услуг, осуществления локальных переводов на другие кошельки, пополнения баланса, вам достаточно пройти удаленную идентификацию и продолжить пользование кошельком c увеличенными лимитами.

Если же вы планируете использовать кошелек полноценно и, помимо вышеперечисленных услуг, а именно:

получать международные денежные переводы на «ЭЛСОМ»;

осуществлять переводы c кошелька на карты KICB (VISA, «ЭЛКАРТ», Mastercard, UnionPay), привязанные счета или карты других банков;

осуществлять переводы c привязанного счета на кошелек,

то рекомендуем вам обратиться в любое отделение ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» c паспортом и пройти полноценную идентификацию. После этого вам будут доступны все услуги мобильного кошелька «ЭЛСОМ».

Остались вопросы? Звоните в любое время: (0312) 986 000, (0556) 986 000.