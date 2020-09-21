История, которая никого не оставит равнодушным

Часто болезнь может ворваться в жизнь, даже когда вы молоды, счастливы и ждете только хороших новостей. Так случилось с 25-летней Рахилей Калимовой из Бишкека. Мучительные боли в спине стали спутником молодой женщины на долгие месяцы, когда они с мужем ждали ребенка. Стремительное ухудшение состояния, многочисленные консультации у специалистов на родине, неутешительные прогнозы и риск потерять желанного ребенка еще в утробе — казалось, слов надежды услышать просто неоткуда...

Но судьба любит тех, кто не сдается! Об этом история чудесного исцеления, которой делится Рахиля.

Диагноз: от обычного защемления — до раковой опухоли

«Все началось с того, что однажды утром у меня так сильно заболела спина, что я не смогла встать с кровати», — начинает свой рассказ Рахиля.

Врачи в столице уверили пару, что недомогание, скорее всего, связано с защемлением нерва из-за беременности. Но боль не собиралась утихать, более того, через два месяца стала пропадать чувствительность в левой ноге, а еще через месяц молодая женщина стала чувствовать сильную слабость и решила сделать МРТ. Подтвердились худшие опасения — в спинном мозге была обнаружена крупная опухоль.

Прогнозы: в лучшем случае откажет все, что ниже груди

«Прогнозы местных хирургов звучали как приговор, — вспоминает Рахиля. — Нам сказали, что в лучшем случае у меня откажет все, что ниже груди, в худшем — будет функционировать только голова, откажут руки и ноги».

Положение было плачевным: опухоль могла оказаться злокачественной, кроме того, доктора были единогласны в том, что беременность нужно прерывать.

Не сдаваться: удача улыбается тому, кто ищет

«Ребенок был у нас очень желанный, поэтому мы посоветовались с семьей и стали искать другие выходы», — голос молодой мамы дрожит даже от воспоминаний о возможном прерывании беременности.

Стали рассматривать варианты лечения за границей — в Южной Корее, США, Турции или Китае — и узнали, что в Бишкеке есть представительство турецкой сети клиник Acıbadem. С этого момента им повезло трижды:

— во-первых, оказалось, что накануне в представительство Acıbadem прибыли для проведения консультаций нейрохирурги клиники;

— во-вторых, врачи Acıbadem первыми подарили этой семье надежду на сохранение беременности;

— в-третьих, их направили к нейрохирургу, профессору Сердару Озгену, который совершил для этой семьи чудо.

«Врач сказал, что профессор не так часто бывает в клинике, и если мы застанем его на месте, значит, вытянули счастливый билет в жизни», — рассказывает Рахиля.

Калимовы связались с клиникой, профессор был готов их принять, и семья вылетела в Турцию.

Фото Acıbadem . Профессор Сердар Озген

Acıbadem: мы постараемся сохранить ребенка, и ходить вы тоже будете

В Турции команда Acıbadem сработала как часы: Рахилю встретили в аэропорту, доставили в клинику и сразу приступили к обследованиям. После консультаций с гинекологами и радиологами профессор Озген вынес долгожданный вердикт: «Я постараюсь сохранить ребенка, и ходить вы тоже будете».

Для операции, длившейся пять часов, была собрана команда из 15 человек. Среди них — радиолог, гинеколог, а также физиолог, следивший за датчиками, в реальном времени помогающими хирургу не задеть нервы спинного мозга во время операции.

«Я поняла, что могу доверить свою жизнь этим людям», — вспоминает свои ощущения молодая женщина.

И она не ошиблась! Опухоль была удалена, ни один нерв не был задет, через два месяца она смогла встать на ноги, а затем и родить здорового малыша.

Победа: когда родился сын, мы назвали его Сердаром

Сегодня сыну Рахили Калимовой два с половиной года.

«Невозможно поверить, но чудеса все еще случаются. Мы назвали сына Сердаром — в честь врача, который нам подарил его жизнь, а мне — возможность жить полноценно», — счастливо улыбается молодая мама.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке по адресу: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.