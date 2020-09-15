Поговорим об инсульте

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Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто. Инсульт — это состояние, когда сгусток крови — тромб — или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.

Три четверти всех случаев заболевания — ишемический инсульт. Этим термином называют состояние, при котором тромб закупоривает сосуд и блокирует приток крови к определенной части мозга.
Обычно тромб образуется где-то в периферических сосудах тела, отрывается и по кровяному руслу достигает головного мозга. Там он застревает в мелких сосудах мозга и перекрывает кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта — геморрагический — встречается значительно реже. Он происходит, когда в головном мозге разрывается кровеносный сосуд.

Поражение небольшого участка головного мозга приводит к небольшим нарушениям — слабости конечностей. Нарушение кровообращения в больших областях мозга вызывает паралич и даже смерть: степень поражения зависит не только от масштабов, но и от локализации инсульта.

У многих людей, перенесших инсульт, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи и контроля функций мочеиспускания и дефекации. Страдают и интеллектуальные способности — память, познавательные функции.

Тромбы, вызывающие ишемические инсульты, обычно образовываются в артериях, просвет которых сужен из-за атеросклеротических бляшек. Это отложения белков, транспортирующих холестерин.

Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни — ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного сахара и насыщенного животного жира.

А если есть повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, специалисты рекомендуют принимать медикаментозное лечение, направленное на снижение артериального давления, коррекцию уровня холестерина. А также на предотвращение образования тромба, одним из препаратов которого является «Тромбопол Польфарма» (ацетилсалициловая кислота) 75 мг в кишечнорастворимой оболочке для защиты желудка.

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165220/
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