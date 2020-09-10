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Бизнес

Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi

Мобильный оператор MegaCom рад сообщить о запуске с 10 сентября сервиса MegaTaxi!

Воспользуйся удобной, быстрой, выгодной и аккуратной поездкой! Оперативная подача автомобиля, комфортабельность транспортных средств, высокий уровень сервиса и выгодная стоимость поездки удовлетворят запросы даже самых требовательных клиентов.

В нашей команде опытные и надежные водители, которые проходят проверку технического состояния автомобилей.

Для всех пассажиров MegaTaxi предусмотрены приятные бонусы и подарки, компанией будут проводиться розыгрыши фирменной сувенирной продукции и платиновых номеров.

Заказать MegaTaxi можно несколькими способами:

  • через мобильное приложение MegaTaxi на кыргызском или русском языках (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  • позвонив по номеру 5555 (для абонентов MegaCom).

Приложение MegaTaxi сделает процесс заказа машины быстрым и легким и поможет добраться до пункта назначения в кратчайшие сроки, с комфортом и по оптимальным тарифам.

MegaTaxi  это быстро, удобно, надежно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164738/
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