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Бизнес

Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!

MegaCom представляет новый льготный пакет для комфортного дистанционного обучения #СВ 7 Студент для студентов и школьников. Безлимитные разговоры внутри сети и общение в интернете, безграничный доступ к образовательным ресурсам КР и дополнительная память в облачном хранилище MegaCloud — всего за 95 сомов в неделю.

При подключении к #СВ 7 Студент ты получаешь:

  • 15 ГБ памяти в облаке MegaCloud в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для хранения документов, фото и видеофайлов;
  • 12 ГБ интернета на максимальной скорости;
  • безлимитные звонки внутри сети;
  • безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры:
  • Instagram;
  • Facebook;
  • WhatsApp;
  • Telegram;
  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • Twitter;
  • Zoom;
  • Google Classroom;
  • Skype;
  • KelBil.

Подключить пакет #СВ 7 Студент можно двумя способами:

  • отправив заполненную заявку через приложение Mega24 с фотографией зачетки или студенческого билета — для студентов и свидетельства о рождении — для школьников;
  • обратившись в центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробности об условиях подключения к пакету #СВ 7 Студент — на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164662/
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