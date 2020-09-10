Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!

MegaCom представляет новый льготный пакет для комфортного дистанционного обучения #СВ 7 Студент для студентов и школьников. Безлимитные разговоры внутри сети и общение в интернете, безграничный доступ к образовательным ресурсам КР и дополнительная память в облачном хранилище MegaCloud — всего за 95 сомов в неделю.
При подключении к #СВ 7 Студент ты получаешь:
- 15 ГБ памяти в облаке MegaCloud в приложении Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) для хранения документов, фото и видеофайлов;
- 12 ГБ интернета на максимальной скорости;
- безлимитные звонки внутри сети;
- безлимит на образовательные ресурсы для школьников и студентов Кыргызстана, а также на соцсети и мессенджеры:
- Instagram;
- Facebook;
- WhatsApp;
- Telegram;
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Twitter;
- Zoom;
- Google Classroom;
- Skype;
- KelBil.
Подключить пакет #СВ 7 Студент можно двумя способами:
- отправив заполненную заявку через приложение Mega24 с фотографией зачетки или студенческого билета — для студентов и свидетельства о рождении — для школьников;
- обратившись в центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением зачетки/студенческого билета или свидетельства о рождении и указав номер, на котором будет подключен пакет.
Подробности об условиях подключения к пакету #СВ 7 Студент — на официальном сайте компании MegaCom.