MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана

Компания MegaCom продолжает планомерную работу по улучшению качества связи и расширению охвата сети по всему Кыргызстану.

В результате проведенных в августе 2020 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G во всех семи регионах республики.

Модернизация базовых станций в Бишкеке, Канте, Кара-Балте, Кара-Суу, Ноокате, Оше и Чолпон-Ате существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Баетово, Кайынды-Булак, Терек Нарынской области;

Араван, Кара-Таш, Нойгут, Таштак, Темир-Корук, Фуркат, Чучук Ошской области;

Майское, Новодонецкое Таласской области;

Джекен, Жайыл, Мраморное, Федоровка Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы сети MegaCom в Бишкеке, Кара-Балте, Кара-Суу и Оше, а также в селах:

Алга, Чункур-Кыштак Баткенской области;

Нойгут Ошской области;

Маевка, Петропавловка Чуйской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Жалгыз-Орюк, Кек-Таш, Орто-Суу Джалал-Абадской области и Калдык Чуйской области. Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах Ноот, Толук и Чаар-Таш Джалал-Абадской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G-, 3G- и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи!