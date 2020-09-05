Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom

Компания MegaCom продолжает дарить грандиозные скидки на красивые номера в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Кыргызской Республики.

С 30 августа по 11 сентября 2020 года включительно во всех центрах продаж и обслуживания, а также в фирменных салонах MegaCom для абонентов действуют скидки*:

на номера категории «Серебро» — 100 процентов ;

; на номера категории «Золото» — 75 процентов ;

; на номера категории «Платина» — 50 процентов.

Не упустите возможность приобрести красивый номер с уникальной комбинацией цифр. Консультанты MegaCom с удовольствием помогут подобрать легко запоминающийся номер в любом коде (кроме 997).

Ознакомиться с адресами центров продаж и обслуживания компании можно на официальном сайте MegaCom.

Подчеркните свою яркую индивидуальность, воспользовавшись возможностью приобрести крутой номер по максимально выгодной цене!

*Скидки на номера категорий «Серебро» и «Золото» действуют при подключении абонентом тарифного плана #Супервыгодный с ежемесячными пакетами от 395 и выше, на номера категории «Платина» — при подключении абонентом тарифного плана #Супервыгодный на 30 дней.