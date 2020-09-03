Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала

ОАО «РПО РМТР» проверило сообщение читателя 24.kg о плохом качестве сигнала в некоторых селах Чуйской области. В ходе проверки сотрудники РПО обследовали несколько улиц Каинды, в том числе и адрес читателя, и выяснили, что причиной помех стали поврежденный телевизионный кабель и неправильно установленная телевизионная антенна.

Также на предмет некачественного вещания ТВ были обследованы близлежащие дома и улицы. По итогам обхода телевизионные каналы транслируются в качественном формате, без помех.

В связи с эпидемиологической ситуацией и переходом школьного образования на дистанционное обучение ОАО «РПО РМТР» подготовило рекомендации по правильной настройке приема телевизионного сигнала. Подробнее смотрите в коротком видео.