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Бизнес

Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала

ОАО «РПО РМТР» проверило сообщение читателя 24.kg о плохом качестве сигнала в некоторых селах Чуйской области. В ходе проверки сотрудники РПО обследовали несколько улиц Каинды, в том числе и адрес читателя, и выяснили, что причиной помех стали поврежденный телевизионный кабель и неправильно установленная телевизионная антенна.

Также на предмет некачественного вещания ТВ были обследованы близлежащие дома и улицы. По итогам обхода телевизионные каналы транслируются в качественном формате, без помех.

В связи с эпидемиологической ситуацией и переходом школьного образования на дистанционное обучение ОАО «РПО РМТР» подготовило рекомендации по правильной настройке приема телевизионного сигнала. Подробнее смотрите в коротком видео.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163957/
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