Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!

C 1 сентября 2020 года родители, являющиеся абонентами MegaCom, смогут оперативно получать информацию о текущей успеваемости своих детей школьного возраста с помощью мобильного приложения «ЭлМектеп».

Подключение услуги доступно при условии одновременного сотрудничества школы с ООО «Интеллектуальные системы безопасности» и внесении номера родителя/ученика в базу данных указанного ООО (система «ЭлМектеп») по месту учебы.

Как подключить услугу?

1.​ По бесплатной команде *998# проверьте статус регистрации вашего номера в системе «ЭлМектеп» с указанием роли («родитель» или «ученик»).

2.​ ​Если вы зарегистрированы, подключите услугу по команде *998*30# на 30 дней за 20 сомов. На пакетах #Супервыгодный 395 и #Супервыгодный 7 Школьный услуга «ЭлМектеп» предоставляется бесплатно при наборе комбинации.

3.​ ​Установите приложение «ЭлМектеп» (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и просматривайте электронный дневник: оценки по предметам, расписание занятий, домашние задания, посещаемость ребенка и его рейтинг успеваемости.

Заполнение электронных дневников осуществляется учителями школ.

Полный список школ, сотрудничающих в рамках системы «ЭлМектеп», условия подключения одноименной услуги и другая подробная информация размещены на сайте elmektep.megacom.kg.