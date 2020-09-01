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Бизнес

Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!

C 1 сентября 2020 года родители, являющиеся абонентами MegaCom, смогут оперативно получать информацию о текущей успеваемости своих детей школьного возраста с помощью мобильного приложения «ЭлМектеп».

Подключение услуги доступно при условии одновременного сотрудничества школы с ООО «Интеллектуальные системы безопасности» и внесении номера родителя/ученика в базу данных указанного ООО (система «ЭлМектеп») по месту учебы.

Как подключить услугу?

1.​ По бесплатной команде *998# проверьте статус регистрации вашего номера в системе «ЭлМектеп» с указанием роли («родитель» или «ученик»).

2.​ ​Если вы зарегистрированы, подключите услугу по команде *998*30# на 30 дней за 20 сомов. На пакетах #Супервыгодный 395 и #Супервыгодный 7 Школьный услуга «ЭлМектеп» предоставляется бесплатно при наборе комбинации.

3.​ ​Установите приложение «ЭлМектеп» (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и просматривайте электронный дневник: оценки по предметам, расписание занятий, домашние задания, посещаемость ребенка и его рейтинг успеваемости.

Заполнение электронных дневников осуществляется учителями школ.

Полный список школ, сотрудничающих в рамках системы «ЭлМектеп», условия подключения одноименной услуги и другая подробная информация размещены на сайте elmektep.megacom.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163754/
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