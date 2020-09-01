18:30
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Бизнес

Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне

С началом нового учебного года, который стартует в дистанционном формате, компания MegaCom запускает для учеников средних образовательных учреждений и студентов вузов новый льготный пакет «СВ 7 Школьный».

Учитывая потребности и пожелания молодежи, всего за 80 сомов в неделю школьники и студенты получают все, что нужно для успешного обучения онлайн:

  • безлимит на соцсети, приложения и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter;
  • бесплатный доступ к образовательному контенту приложения MEGA24;
  • неограниченный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другим;
  • 8 гигабайт интернет-трафика без деления на день и ночь;
  • 1 000 минут внутри сети (в том числе на номера бренда Z);
  • 1 000 SMS внутри сети (в том числе на номера бренда Z).

Подключить пакет «СВ 7 Школьный» можно тремя способами:

  • отправив заполненную заявку через приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) с фотографией свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки или студенческого билета — для студентов;
  • обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки или студенческого билета — для студентов, указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробнее об условиях подключения к пакету «СВ 7 Школьный» читайте на официальном сайте компании MegaCom.

* Срок подключения к пакету «СВ 7 Школьный» — до 1 ноября 2020 года включительно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163749/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
«Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
Популярные новости
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
Бизнес
Новый пакет &laquo;СВ&nbsp;7&nbsp;Школьный&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;общение&nbsp;&mdash; в&nbsp;вашем смартфоне Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне
Сердечно-сосудистые заболевания и&nbsp;COVID-19 Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19
Внимание! &laquo;ЭлМектеп&raquo;&nbsp;&mdash; удобный электронный дневник для школьников в&nbsp;сети&nbsp;О! Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Минимальная комиссия за&nbsp;обналичивание снижена в&nbsp;5&nbsp;раз «Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
1 сентября, вторник
18:14
Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение...
18:10
Завтра в жилмассиве «Арча-Бешик» не будет холодной воды
18:01
Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек
17:44
До конца года в ЕАЭС завершат разработку системы поиска работы
17:42
Нужно уметь проигрывать. Президент о митингах сторонников партий