С началом нового учебного года, который стартует в дистанционном формате, компания MegaCom запускает для учеников средних образовательных учреждений и студентов вузов новый льготный пакет «СВ 7 Школьный».

Учитывая потребности и пожелания молодежи, всего за 80 сомов в неделю школьники и студенты получают все, что нужно для успешного обучения онлайн:

безлимит на соцсети, приложения и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter;

Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, Twitter; бесплатный доступ к образовательному контенту приложения MEGA24 ;

; неограниченный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другим;

oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другим; 8 гигабайт интернет-трафика без деления на день и ночь;

без деления на день и ночь; 1 000 минут внутри сети (в том числе на номера бренда Z);

внутри сети (в том числе на номера бренда Z); 1 000 SMS внутри сети (в том числе на номера бренда Z).

Подключить пакет «СВ 7 Школьный» можно тремя способами:

отправив заполненную заявку через приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store) с фотографией свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки или студенческого билета — для студентов;

(доступно для скачивания в Google Play и App Store) с фотографией свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки или студенческого билета — для студентов; обратившись в Центры продаж и обслуживания компании MegaCom с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки или студенческого билета — для студентов, указав номер, на котором будет подключен пакет.

Подробнее об условиях подключения к пакету «СВ 7 Школьный» читайте на официальном сайте компании MegaCom.

* Срок подключения к пакету «СВ 7 Школьный» — до 1 ноября 2020 года включительно.