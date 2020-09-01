Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19

Сегодня почти все уже знают, что наиболее частые симптомы COVID-19 — это повышение температуры, кашель, слабость. Также могут отмечаться боль в горле, быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, жидкий стул, тошнота, рвота и другие симптомы. В отличие от других острых респираторных вирусных заболеваний, к сожалению, после перенесенной COVID-инфекции последствия могут оказывать негативное влияние на здоровье еще очень долгое время. Причем это наблюдается даже у здоровых молодых людей, а о людях из групп риска и пожилых вообще можно не говорить.

Почему же это происходит?

COVID-19 — респираторная инфекция, при которой вирус проникает в клетки дыхательных путей и может вызвать жизнеугрожающую пневмонию, но есть еще целый ряд симптомов, которые говорят о том, что вирус может поражать абсолютно все органы и ткани в нашем теле.

Люди попадают в клиники с ишемическими инсультами, инфарктами после перенесенного COVID-19, так как по механизму развития болезни наблюдается сгущение крови. Поэтому врачи рекомендуют кровь разжижать, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По алгоритмам лечения этой болезни, чтобы предотвратить образование тромбов, из-за которых развиваются инсульты и инфаркты, рекомендуют принимать антиагреганты и антикоагулянты.

Одним из доступных антиагрегантов является ацетилсалициловая кислота. На нашем рынке она представлена «Тромбополом Польфарма» 75 и 150 мг в кишечнорастворимой оболочке, что предупреждает осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.