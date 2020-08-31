14:02
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Бизнес

Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября

Оплатите налог на транспортное средство через мобильный кошелек MegaPay (доступен для скачивания в Google Play и App Store).

Вам больше не нужно тратить свое время, ехать в налоговую службу и уточнять размер обязательной выплаты. Мобильный кошелек MegaPay предлагает моментальный расчет и оплату налога на авто с помощью вашего телефона. Сумма налога рассчитывается в приложении автоматически! Не нужно вводить сложную, детальную информацию и технические параметры авто. Необходимо указать только ИНН и госномер машины.

Оплатить налог можно легко и быстро — в несколько кликов, не выходя из приложения. Экономьте свое время и деньги вместе с MegaPay!

Напомним, что до 1 сентября этого года необходимо оплатить налог на транспортное средство.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163612/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
«Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Популярные новости
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Бизнес
Не&nbsp;упустите возможность оплатить налог на&nbsp;транспорт через MegaPay до&nbsp;1&nbsp;сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
31 августа, понедельник
13:34
Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт чер...
13:23
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,2 миллиона человек
13:01
Что вы знаете о независимости в Кыргызстане и мире? Тест
12:38
Ночные клубы в Бишкеке работают, несмотря на запрет властей
12:01
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»