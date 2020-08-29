Лечение онлайн. Как это работает?

На данный момент в Кыргызстане лечение по интернету ассоциируется только с сайтами о здоровье, причем зачастую сомнительного содержания. А понятие «телемедицина» — с чем-то сложным, в чем разбираются только врачи.

Между тем телемедицина уже уверенно входит в нашу жизнь и благодаря интернету позволяет получить консультацию квалифицированного врача не выходя из дома.

Более развитые страны давно уже освоили понятие «телемедицина», когда доктора консультируют онлайн посредством специальных приложений. Для нашего общества настоящий врач по ту сторону монитора все еще является чем-то невозможным и ненастоящим.

Так давайте же разберемся, в чем плюсы и минусы «цифровизации медицины» в республике и почему люди не доверяют телемедицине.

1 «Телемедицина не подходит для обычного человека» Телемедицина ассоциируется с такими передачами, как «Теледоктора», где Малышева, Мясников, Агапкин — это «боги из телевизора», и чтобы с ними связаться, необходимо писать на Первый канал и отправлять письмо с почтой России. Легче пойти традиционным путем и записаться на прием к врачу в ближайшую поликлинику. Ответ: Современные приложения в максимально быстрые сроки связывают вас с нужным врачом. Для того чтобы записаться на прием, нужен лишь выход в интернет.

2 «Непонятно, кто сидит по ту сторону экрана, а вдруг это шарлатаны, чьи советы мне только навредят?» Ответ: Мы не можем говорить обо всех врачах, которые отвечают в различных онлайн-консультациях, но, например, на сайте doctor-online.kg консультируют специалисты, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории Кыргызской Республики. Так что консультацию в приложении вы получите точно от реальных экспертов.

3 «В режиме онлайн врач не знает моей истории болезни и не сможет назначить мне правильное лечение» Ответ: Есть случаи, когда онлайн-консультация — самый разумный, а иногда и самый возможный выбор. В первую очередь если нет возможности попасть к врачу на прием, а вопрос срочный. Кроме того, онлайн-консультации удобны, когда надо получить «второе мнение» — консультацию другого компетентного специалиста в этой области о характере вашего заболевания и путей излечения. При этом очное общение, конечно же, необходимо, так как именно на очном приеме собирается полный анамнез и ставится диагноз.

4 «Онлайн-консультации — это слишком дорого, неудобно, не все люди умеют пользоваться компьютером» Ответ: Все очные консультации в Бишкеке стоят от 400 сомов, а в некоторых частных клиниках и того выше. Между тем консультации врачей на том же doctor-online.kg стоят 300 сомов, а относительно взаимодействия с врачом сотрудник сервиса выберет наиболее удобный формат и время.

В силу привычек общества в Кыргызстане цифровая медицина еще не стала устойчивым понятием, однако уже многие аспекты социальной жизни постепенно уходят в digital — оплата штрафов, коммунальных услуг, оформление документов — и, как показывает практика, облегчают жизнь человека.