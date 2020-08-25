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Бизнес

«Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции

Компания MegaCom при поддержке местных администраций и многопрофильного медицинского центра Medcenter.kg подвела итоги акции «Мобильная клиника».

С 14 по 23 августа 2020 года выездная бригада медицинских работников Medcenter.kg, в состав которой вошли: хирург, терапевт, гинеколог, ЛОР, невропатолог, а также онколог-пульмонолог и дерматолог-уролог, провели осмотр 642 пациентов, проживающих в четырех селах Иссык-Атинского района Чуйской области. Каждый врач «Мобильной клиники» ежедневно принимал от 30 до 60 человек, всего проведено более 1 тысячи 200 осмотров пациентов.

Многопрофильный медицинский центр Medcenter.kg предоставил команду высококвалифицированных врачей, а также обеспечил врачей всеми необходимыми расходными материалами для осуществления приема пациентов. Компания MegaCom в свою очередь обеспечила логистику проекта и организацию дистанционной записи на прием.

Обследование проводилось бесплатно по записи через приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Также для абонентов был открыт короткий номер *5533, через который граждане имели возможность получить дополнительную информацию об акции.

MegaCom напоминает: своевременная диагностика заболеваний и квалифицированные медицинские консультации способствуют сохранению и укреплению вашего здоровья!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163297/
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