Как избежать инфаркта?

Сердечный приступ —это гибель части сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней. У этого заболевания есть и другие названия: инфаркт или коронарный тромбоз. Чаще всего инфаркт развивается у тех, кто неправильно питается, мало двигается и не может справиться со стрессами.

Сердечный приступ обычно происходит, когда один из кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, закупоривается тромбом. Если тромб достаточно велик, он способен полностью лишить сердце кровоснабжения.

Также сердечный приступ может быть вызван спазмом артерии, питающей сердечную мышцу — миокард. Чаще всего этот спазм происходит под влиянием стресса.

Сердечный приступ чаще всего развивается у людей старше 45 лет.

Как же избежать инфаркта?

Выполнять самые простые рекомендации: не курить, правильно питаться, не употреблять алкоголь, больше двигаться, хорошо высыпаться, научиться справляться со стрессом.

А если человек уже перенес инфаркт миокарда, то ко всему вышеперечисленному добавляется и медикаментозная терапия, чтобы предотвратить повторный приступ. Одним из необходимых препаратов этой терапии является «Тромбопол Polpharma» (аспирин) в кишечнорастворимой оболочке, который разжижает кровь и не дает образовываться тромбам, из-за которых и происходит закупорка сосудов сердца.

Выполняйте все рекомендации доктора и берегите сердце. Ведь оно бьется не только для вас!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

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