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Бизнес

Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) представляет карту Visa Infinite — это самая престижная карта в премиальной линейке продуктов глобальной компании платежных технологий Visa. Карты Visa Infinite подчеркивают высокий статус владельца, а также обеспечивают эксклюзивные сервисы и услуги — от консьерж-сервиса до страхования жизни.

Главная особенность и преимущество, которое отличает премиальные карты, — это сервисное наполнение.

Владельцы карт становятся обладателями максимального спектра исключительных услуг и сервисов.

Например, страхование. В поездках владелец Visa Infinite от KICB, а также члены его семьи будут застрахованы от всех рисков на сумму до $2 миллионов 500 тысяч. Страховкой покрываются не только травмы, но и и такие риски, как отмена, перенос поездки, оплаченной картой Visa Infinite.

Visa Infinite от KICB обеспечит безопасность в поездках: не только владелец, но и его семья благодаря сервисам карты будут круглосуточно обеспечены квалифицированной медицинской и юридической поддержкой. При необходимости будет вызван врач, подобраны препараты, а также сделаны необходимые прививки.

Необычный бонус карты Visa Infinite — программа «Защита покупок». Оплачивая картой Visa Infinite, можно воспользоваться страхованием и не переживать о потере, краже или повреждении дорогой покупки.

Мы непрерывно работаем над предоставлением клиентам самых лучших услуг и обслуживания. В карте Visa Infinite мы воплотили самый высокий уровень сервиса, персональное обслуживание и возможность пользования эксклюзивными услугами банка. 

член правления KICB Елена Таирова

«Сегодня совместно с Кыргызским Инвестиционно-Кредитным Банком мы рады представить новый платежный продукт — карту Visa Infinite, которая позволит держателям максимально эффективно управлять не только личными финансами, но и временем, а нашему партнеру — обеспечит надежную платформу для развития премиального сегмента карточного бизнеса», — отметила Алия Чыныбаева, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии.

Карта Visa Infinite подчеркивает высокий статус клиента и обеспечивает доступ к уникальным предложениям:

  • персональный менеджер предоставит помощь по любым вопросам, касающимся банковских продуктов и услуг;
  • глобальная служба поддержки клиентов: в какой бы стране мира вы не находились, вы можете рассчитывать на помощь 24 часа в сутки 365 дней в году;
  • консьерж Visa Infinite организует все, что касается личной жизни и отдыха.
  • доступ в залы Lounge Key — бесплатные визиты в более 1 тысячи бизнес-залов повышенного комфорта в аэропортах по всему миру.
  • программа Visa Luxury Hotel Collection — доступ к базе премиальных апартаментов по всему миру от известных отелей и курортов до уникальных бутик-отелей.
  • скидки при бронировании отелей, аренду автомобиля и другие уникальные предложения;
  • кешбэк в размере 1 процента только для платежей в POS-терминалах банка (максимальная сумма бонусов — 2 тысячи сомов в месяц);
  • скидка 50 процентов на определенные услуги при расчетах наличными;
  • обслуживание вне очереди во всех отделениях банка;
  • другие дополнительные сервисы от банка.

Карта Visa Infinite подарит бесконечные возможности для исполнения безграничных желаний, эксклюзивный сервис и первоклассный комфорт.

«Премиальная карта Visa Infinite от KICB открывает нашим клиентам мир безграничных возможностей и эксклюзивных предложений. С этой картой можно создавать свою собственную реальность и действовать по своему плану. Правила только ваши», — отметили в пресс-службе банка.

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ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — один из ведущих банков Кыргызской Республики, основным приоритетом которого является клиентоориентированность и нацеленность на инновации. Основываясь на своей стратегии, банк направляет максимальные усилия на внедрение новых банковских продуктов, а также модернизацию предоставляемых услуг.

Новая карта Visa Infinite является не только важным шагом в развитии локальных и международных платежей, но и успешным шагом в реализации стратегии банка.

В 2019 году KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times. Присуждение KICB победы в номинации «Лучший банк года» международной комиссией судей The Banker второй год подряд является значительным событием.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

www.kicb.net
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163200/
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