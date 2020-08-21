Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!

Оплатите налог на транспортное средство через мобильный кошелек MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Вам больше не нужно тратить свое время, ехать в Налоговую службу и уточнять размер обязательной выплаты.

Мобильный кошелек MegaPay предлагает моментальный расчет и оплату налога на авто с помощью вашего телефона.

Сумма налога рассчитывается в приложении автоматически! Не нужно вводить сложную, детальную информацию и технические параметры авто. Необходимо указать только ИНН и госномер автомобиля.

Оплатить налог можно легко и быстро — в несколько кликов, не выходя из приложения. Экономьте свое время и деньги вместе с MegaPay!

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство.