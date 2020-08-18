Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?

Несмотря на лето, дети подвержены острым вирусным инфекциям (ОРВИ). Возбудители ОРВИ чаще вызывают заболевания у детей дошкольного возраста, несколько реже у школьников, при этом дети являются основными распространителями инфекции. Поэтому неудивительно, что наиболее высокий риск передачи простудных заболеваний представляют детские коллективы. Вирусы передаются за счет микрокапель слюны, способных при кашле, и особенно при чихании, распространяться на пять метров!

Своевременная терапия ОРВИ способствует более быстрому выздоровлению и предупреждает развитие осложнений. Безусловно, лечение ОРВИ у детей должно быть не только эффективным, но и максимально безопасным. В особом внимании нуждаются дети раннего возраста. Повышение температуры тела является наиболее частым и одним из самых важных симптомов ОРВИ у детей. Повышенная температура тела у ребенка — наиболее распространенный повод обращений к врачу, хотя нередко многие родители пытаются снизить температуру самостоятельно, применяя жаропонижающие лекарственные средства. При выборе жаропонижающего препарата для ребенка наряду с его эффективностью крайне важна безопасность лекарственного средства.

Ибупрофен является препаратом выбора во всем мире для снижения высокой температуры у детей, обладает выраженным жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. Его эффективность и приемлемый профиль безопасности были доказаны в международных двойных слепых рандомизированных исследованиях. В ряде исследований показано, что жаропонижающий эффект ибупрофена в дозе 7,5 мг/кг выше, чем у других жаропонижающих средств. Кроме того, ибупрофен не повышает риск госпитализаций, связанных с желудочно-кишечными кровотечениями, почечной недостаточностью и анафилаксией. Его применение считается относительно безопасным по сравнению с другими жаропонижающими препаратами у детей с бронхиальной астмой, не имеющих указания на непереносимость ацетилсалициловой кислоты, поскольку применение у них ибупрофена не повышает риск бронхоспазма.

Суспензии «Ибуфен» обеспечат эффективный и безопасный контроль температуры тела у малышей и удобны в применении у детей — возможность точного дозирования и приятный вкус препаратов.

Перед применением требуется консультация специалиста.

№ KG 1.3.664.03606-2015