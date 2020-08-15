Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg

Компания MegaCom при поддержке местных администраций и многопрофильного медицинского центра Medcenter.kg запустила акцию «Мобильная клиника».

Акция предоставляет абонентам MegaCom, проживающим в отдаленных населенных пунктах, возможность бесплатно пройти медицинское обследование, которое проводит выездная бригада медработников.

«На протяжении пяти месяцев наша страна переживает тяжелые времена. Очень многие врачи заразились, переболели и сейчас многие болеют. Все мы знаем, что из-за острой нехватки медработников многие пациенты не могут попасть в поликлиники. Поэтому решили поддержать инициативу директора Medcenter.kg Турата Касымбекова создать «Мобильную бригаду», которая бесплатно предоставит медицинские услуги населению в регионах», — рассказал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Директор медцентра Турат Касымбеков поблагодарил социально-ответственную компанию за поддержку.

«Медики мобильной бригады помогут укрепить здоровье. Чем крепче здоровье нашего населения, тем крепче наша страна. В составе бригады высококвалифицированные специалисты — хирург с УЗИ-оборудованием, терапевт-пульмонолог, гинеколог с УЗИ-аппаратом и лабораторией, невропатолог и медсестра. Самое главное, не только врачи, но и пациенты пока не знают, что мы вооружены портативным ЛОР-эндоскопом, с помощью которого можно увидеть реально на экране, что у тебя происходит с органами», — отметил Турат Касымбеков.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане такое оборудование пока малодоступно.

Обследование будет поводиться в порядке живой очереди и по записи через приложения Mega24.

Записаться на прием просто:

скачайте или обновите приложение через Google Play или App Store;

зайдите в раздел «Портал»;

выберите раздел «Мобильная клиника».

Абонент может выбрать врача, к которому хочет попасть на прием и время посещения. Прием пациентов осуществляется с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед (13.00 — 14.00).

Места проведения акции указаны в приложении Mega24.

Также для абонентов MegaCom открыт короткий номер *5533, по которому можно уточнить алгоритм регистрации и получить дополнительную информацию.

Акция продлится две недели. Мобильная бригада уже направилась в медучреждения Иссык-Атинского района Чуйской области.