Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов

Руководство компании MegaCom поощрило ценными призами и подарками выпускников школ — обладателей золотых сертификатов, набравших наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования 2020 года.

Генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов вручил 53 выпускникам, показавшим лучшие результаты по итогам ОРТ, VIP-наборы сувенирной продукции и сертификаты, дающие право на безлимитное общение в сети MegaCom сроком на один год.

В церемонии награждения приняли участие более 40 выпускников из Бишкека, а также регионов Кыргызстана. Ранее еще 12 сертификатов получили медалисты города Оша.

«Мы, как социально-ответственная компания, подарили лучшим выпускникам бесплатную мобильную связь и интернет на год. Это значит, что родители и близкие выпускников не будут финансировать в этой части в течение указанного времени. Я думаю, что это большая мотивация также для подрастающего поколения», — отметил генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов.

Он пожелал абитуриентам успехов и покорения новых высот в дальнейшем. «Надеюсь, что в будущем вы внесете свой вклад в развитие нашей страны», — сказал гендиректор компании.

Акылбек Жамангулов подчеркнул: если обладатели сертификатов MegaCom ежегодно будут демонстрировать высокие результаты в обучении, то компания готова обеспечить их бесплатной связью на протяжении всего срока обучения в вузе.

Замминистра образования и науки Нурлан Омуров отметил, что абитуриенты показали наилучшие результаты на ОРТ, несмотря на трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

Он выразил благодарность руководству компании MegaCom за идею поддержать выпускников.

Благодарю компанию MegaCom за поддержку в тяжелой для страны время. Компания была и остается нашим главным партнером. Особо хочу поблагодарить за качественную реализацию учебной деятельности в условиях карантина. Замминистра образования и науки КР Нурлан Омуров

Абитуриенты также поблагодарили руководство сотовой компании и отметили значимость телекоммуникаций в современном мире.

«Связь и интернет очень важны в наше время. Думаю, полученная sim-карта поможет достичь успехов в учебе», — сказала выпускница Кыргызско-Турецкого лицея «Анадолу» Камила Уланбекова.

«Замечательно, когда крупные компании уделяют внимание молодому поколению. Меня переполняют эмоции, очень приятно, если честно. Здорово, что организовывают мероприятия для поощрения учащихся», — отметил абитуриент Марат Дононбаев, окончивший школу-гимназию № 13.

После торжественной части мероприятия выпускники ознакомились с деятельностью ведущего оператора мобильной связи Кыргызстана. Специально для них сотрудники MegaCom провели экскурсию по главному офису компании и ответили на все интересующие вопросы.