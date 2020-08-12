Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!

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Бизнес

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В условиях пандемии в мире, и в частности в Кыргызстане, резко увеличилась потребность человека к заботе о собственном здоровье и здоровье близких. При первых признаках простуды мы бежим в аптеку, а в условиях современных реалий  сразу в поликлинику, тем самым нарушая условия самоизоляции и подвергая себя дополнительному риску. Частота обращений к врачам многократно повысилась. Учитывая все эти обстоятельства компания Santo, которая уже неоднократно помогала кыргызстанцам, в сотрудничестве с рекламным агентством Madmen Media создала удобный и доступный сервис онлайн-консультаций, где любой желающий в один клик может записаться на прием к врачу не выходя из дома.

Основными преимуществами сервиса являются удобство, скорость и доступность для любого человека.

Перейдя по ссылке www.doctor-online.kg и совершив всего один клик, вы можете записаться на прием, нужно выбрать только подходящее для вас время и врача.

После этого оператор кол-центра свяжется с вами для подтверждения записи и уточнения деталей. 

Все врачи, принимающие в такой новой и удобной форме, знакомы многим кыргызстанцам и давно подтвердили свою квалификацию, оказывая приемы в классических медицинских учреждениях.

— Мы создавали сервис в момент пикового давления на государственные медучреждения,  объясняет главный разработчик проекта Талгат Рысбеков. — Нашей основной целью было снизить нагрузку на врачей, а также помочь людям побороть панику и получить квалифицированную помощь в тот момент, когда каждый начинал заниматься пагубным самолечением. В первое время мы работали по 24 часа без выходных, чтобы успевать принимать заявки и организовывать онлайн-встречи.

 

Только за первую неделю мы организовали 6 тысяч 780 приемов – через Zoom, WhatsApp и другие безопасные способы связи. 

Главный разработчик проекта www.doctor-online.kg Талгат Рысбеков

Сейчас сервис продолжает работать. Если вам необходимо проконсультироваться c педиатрами и терапевтами, а также с профильными врачами, такими как кардиолог, пульмонолог или дерматовенеролог,  можно это сделать безопасно!

Каждая консультация проводится онлайн  без очередей и длительного ожидания, а записаться можно в любое время суток.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162357/
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