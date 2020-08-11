Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»

Оператор сотовой связи MegaCom активно участвует в организации дистанционного обучения школьников и детей дошкольного возраста и тесно взаимодействует с Министерством образования и науки Кыргызской Республики в рамках подписанного в феврале 2020 года Меморандума о стратегическом сотрудничестве.

Согласно договоренностям с МОиН КР компания MegaCom готова обеспечить реализацию проекта «Санарип мектеп» («Умная школа») с 1 сентября 2020 года. По инициативе ЗАО «Альфа Телеком» в десяти школах по всему Кыргызстану, которые компания обеспечит современным оборудованием, в ближайшее время будет внедрена система «Электронный дневник».

Проект «Санарип мектеп» представляет собой несколько сервисов: «Электронный дневник», «Электронная столовая», «Электронная проходная» и «Электронная библиотека». Ввиду сложной эпидемиологической обстановки в республике и решения властей о начале 2020-2021 учебного года в дистанционном формате компания MegaCom приняла решение о поэтапном запуске сервисов.

Первым будет запущен инновационный сервис «Электронный дневник», обеспечивающий пользователей доступом к управлению и просмотру дневника школьника. Услуга будет предоставляться на двух языках — государственном и официальном — через Личный кабинет на сайте, а также через мобильное приложение (доступно для Android и iOS).

«Электронный дневник» предусматривает следующий функционал:

Для учителей: создание и редактирование расписания занятий;

выставление оценок, создание домашних заданий;

выставление итоговых оценок (рейтинг успеваемости);

создание отметок по пропускам учащегося;

создание кружков, уточнение часов дополнительных занятий и другое;

отправка сообщений родителям (индивидуально, по классам, всей школе).

Для родителей: просмотр расписания занятий;

просмотр домашних заданий и оценок;

просмотр итоговых оценок;

просмотр пропусков ребенка по предметам;

просмотр рейтинга успеваемости ребенка.

Ученики также смогут пользоваться «Электронным дневником», который, в отличие от бумажной версии, более удобен, мобилен и дает возможность вовремя получать актуальную информацию об учебном процессе.

Сервис будет предоставляться бесплатно для абонентов, подключенных к выгодным тарифам линейки #Супервыгодный с 30-дневными пакетами. Также предусмотрено бесплатное подключения «Электронного дневника» на новом тарифе «Окуучу», специально разработанном для учеников к началу учебного года.

Напомним, ЗАО «Альфа Телеком» с марта 2020 года по настоящее время на фоне сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в стране при содействии Минобразования КР активно работает над развитием и внедрением программ дистанционного образования в стране.

Так, компания MegaCom подготовила на безвозмездной основе серию видеоуроков (38 уроков) по программе дошкольного образования «Наристе» на кыргызском и русском языках обучения, а также обеспечила сурдопереводом 110 русскоязычных уроков для учеников 1-11-х классов с ограниченными возможностями по слуху, внеся вклад в развитие инклюзивного дистанционного образования. С 17 июля 2020 года команда MegaCom приступила к съемкам видеоуроков по дошкольной программе «Балалык». На данный момент отснято более 70 уроков.

В период пандемии компания MegaCom оказала активное содействие в обеспечении учителей республики бесплатной связью. Педагогам и ученикам также был предоставлен свободный доступ на образовательные ресурсы. В рамках поддержки программ дистанционного образования компания разработала и запустила раздел «Мектеп» в приложении Mega24, где были размещены и бесплатно транслировались уроки. Для хранения и обработки видеоуроков MegaCom выделил серверные мощности для телестудий, а также обеспечил 2 тоннами ГСМ на транспортировку учителей для съемок видеоуроков. Помимо этого, руководством оператора сотовой связи принято решение об обеспечении бесплатной связью сроком на один год (с возможным продлением) выпускников, набравших наивысшие баллы по результатам ОРТ.