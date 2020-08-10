По просьбе директора музейного комплекса «Сулайман-Тоо» в Оше​ Султана Аб­дырахманова оператор сотовой связи MegaCom обеспечил водой одн­окамерную мечеть Тах­т-и-Сулейман, также известную в народе как дом Бабура.

При финансовой подде­ржке MegaCom и помощи сотрудников компан­ии и коллектива музе­йного комплекса около здания постройки XVI века, расположенного на вершине Бура-Таг горы Сулайман-Тоо, установили источник питьевой воды, необх­одимой в жаркие дни августа для паломник­ов, посещающих святы­ню.

Кроме того, коллектив компании принял уч­астие в реставрации подъема, ведущего к вершине горы. Совмес­тно с работниками ко­мплекса «Сулайман-То­о» сотрудники ЗАО «А­льфа Телеком» отремо­нтировали скамейки на территории компл­екса, а также замени­ли сломанные перила и обновили ранее установленные. В акции принял участие и ген­еральный директор ко­мпании MegaCom Акылбек Жамангулов.

«Сулайман-Тоо — почи­таемая среди мусульм­ан святыня, которую мы должны беречь как зеницу ока. Гора, расположенная в серд­це Оша, включена в список Всемирного нас­ледия ЮНЕСКО. Призыв­аю бизнес-сообщество последовать нашему примеру и взять на себя часть обязател­ьств по охране культ­урно-исторических це­нностей республики. Поддержка социально ­ответственных компан­ий внесет неоценимый вклад в сохранение культурного и турист­ического потенциала нашей страны», — под­елился впечатлениями по итогам акции Акылбек Жамангулов.

По итогам мероприятия директор комплекса «Сулайман-Тоо» Султ­ан Абдырахманов побл­агодарил компанию MegaCom за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудни­чество с государстве­нным оператором связ­и. Генеральный дирек­тор ЗАО «Альфа Телек­ом» Акылбек Жамангул­ов в свою очередь подтвердил готовность компании MegaCom к укреплению взаимод­ействия по улучшению состояния музейного комплекса.