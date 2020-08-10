По просьбе директора музейного комплекса «Сулайман-Тоо» в Оше Султана Абдырахманова оператор сотовой связи MegaCom обеспечил водой однокамерную мечеть Тахт-и-Сулейман, также известную в народе как дом Бабура.
При финансовой поддержке MegaCom и помощи сотрудников компании и коллектива музейного комплекса около здания постройки XVI века, расположенного на вершине Бура-Таг горы Сулайман-Тоо, установили источник питьевой воды, необходимой в жаркие дни августа для паломников, посещающих святыню.
Кроме того, коллектив компании принял участие в реставрации подъема, ведущего к вершине горы. Совместно с работниками комплекса «Сулайман-Тоо» сотрудники ЗАО «Альфа Телеком» отремонтировали скамейки на территории комплекса, а также заменили сломанные перила и обновили ранее установленные. В акции принял участие и генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.
«Сулайман-Тоо — почитаемая среди мусульман святыня, которую мы должны беречь как зеницу ока. Гора, расположенная в сердце Оша, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Призываю бизнес-сообщество последовать нашему примеру и взять на себя часть обязательств по охране культурно-исторических ценностей республики. Поддержка социально ответственных компаний внесет неоценимый вклад в сохранение культурного и туристического потенциала нашей страны», — поделился впечатлениями по итогам акции Акылбек Жамангулов.
По итогам мероприятия директор комплекса «Сулайман-Тоо» Султан Абдырахманов поблагодарил компанию MegaCom за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с государственным оператором связи. Генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов в свою очередь подтвердил готовность компании MegaCom к укреплению взаимодействия по улучшению состояния музейного комплекса.