Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и ПАО «Сбербанк» Россия сообщают о запуске сервиса моментальных переводов из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ» всего за несколько кликов!

Теперь для осуществления денежных переводов не нужно посещать отделения банка, достаточно знать номер электронного кошелька «ЭЛСОМ» и иметь приложение «Сбербанк Онлайн», денежные средства поступают получателю мгновенно.

Деньги можно переводить в рублях — при зачислении на электронный кошелек «ЭЛСОМ» будет осуществляться автоматическая конвертация в сомы.

«Сегодня как никогда актуальны дистанционные банковские услуги. Мы непрерывно работаем над расширением партнерской сети не только по Кыргызстану, но и c зарубежными партнерами. Запуск нового цифрового продукта существенно упростит получение денег из России для пользователей электронного кошелька «ЭЛСОМ»» — сообщил член правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» Турсунбек Шакиров.

Как переводить деньги в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»?

Для начала отправителю нужно будет скачать на свой телефон приложение «Сбербанк Онлайн», его можно загрузить в Google Play, а также App Store. Дополнительно должна быть карта «Сбербанка».

1 После входа в приложение необходимо перейти в раздел «Платежи» и выбрать «За рубеж».

2 Выбрать «По номеру телефона» и указать направление перевода «Кыргызстан».

3 Выбрать кошелек «ЭЛСОМ» и ввести номер получателя, к которому привязан «ЭЛСОМ» в формате 996ХХХХХХХХХ.

4 Необходимо проверить данные и подтвердить перевод! Готово, денежные средства поступят мгновенно!

Дневной лимит составляет — 50 тысяч рублей, то есть возможно получать до 1 миллиона 500 тысяч рублей в течение месяца, комиссия за перевод 1 процент от суммы перевода (минимум 30 рублей, оплачивается отправителем). Зачисление денежных средств для пользователей «ЭЛСОМ» абсолютно бесплатно.

*Важно! Перевод могут получить только идентифицированные пользователи и агенты «ЭЛСОМ». Пройти идентификацию теперь можно удаленно.

Далее денежные средства можно перевести на карту и обналичить в любом банкомате KICB 24/7.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.