17:25
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Бизнес

Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и ПАО «Сбербанк» Россия сообщают о запуске сервиса моментальных переводов из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ» всего за несколько кликов!

Теперь для осуществления денежных переводов не нужно посещать отделения банка, достаточно знать номер электронного кошелька «ЭЛСОМ» и иметь приложение «Сбербанк Онлайн», денежные средства поступают получателю мгновенно.

Деньги можно переводить в рублях — при зачислении на электронный кошелек «ЭЛСОМ» будет осуществляться автоматическая конвертация в сомы.

«Сегодня как никогда актуальны дистанционные банковские услуги. Мы непрерывно работаем над расширением партнерской сети не только по Кыргызстану, но и c зарубежными партнерами. Запуск нового цифрового продукта существенно упростит получение денег из России для пользователей электронного кошелька «ЭЛСОМ»» — сообщил член правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» Турсунбек Шакиров.

Как переводить деньги в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»?

Для начала отправителю нужно будет скачать на свой телефон приложение «Сбербанк Онлайн», его можно загрузить в Google Play, а также App Store. Дополнительно должна быть карта «Сбербанка».

1

После входа в приложение необходимо перейти в раздел «Платежи» и выбрать «За рубеж».

2

Выбрать «По номеру телефона» и указать направление перевода «Кыргызстан».

3

Выбрать кошелек «ЭЛСОМ» и ввести номер получателя, к которому привязан «ЭЛСОМ» в формате 996ХХХХХХХХХ.

4

Необходимо проверить данные и подтвердить перевод! Готово, денежные средства поступят мгновенно!

Дневной лимит составляет — 50 тысяч рублей, то есть возможно получать до 1 миллиона 500 тысяч рублей в течение месяца, комиссия за перевод 1 процент от суммы перевода (минимум 30 рублей, оплачивается отправителем). Зачисление денежных средств для пользователей «ЭЛСОМ» абсолютно бесплатно.

*Важно! Перевод могут получить только идентифицированные пользователи и агенты «ЭЛСОМ». Пройти идентификацию теперь можно удаленно.

Далее денежные средства можно перевести на карту и обналичить в любом банкомате KICB 24/7.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162091/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
«ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Как вести бизнес в условиях пандемии?
Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
Римские каникулы с Mastercard от KICB!
KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!
Популярные новости
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
Бизнес
Моментальные переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
10 августа, понедельник
17:20
Главным приоритетом деятельности милиции назвали повышение доверия населения Главным приоритетом деятельности милиции назвали повыше...
17:11
Дефицит медицинских кадров. Премьер-министр назвал главный урок пандемии
17:10
В гимназии Бишкека учеников со слабой успеваемостью просят уйти
17:07
В Бишкеке в тойкане «Нур-Суфра» провели массовые поминки. Заведение оштрафовали
17:02
Каких врачей в Кыргызстане больше всего, рассказали в Нацстаткоме