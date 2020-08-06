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Бизнес

MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания

Компания MegaCom рада пригласить дру­зей команды «555» и будущих абонентов по­сетить новые Центры продаж и обслуживания по всей республике.

В многочисленных ЦПО посетители могут по­дключиться к сети Me­gaCom и получить ква­лифицированную консу­льтацию специалистов по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам компании.

Мы рады видеть вас в новых Центрах продаж и обслуживания по следующим адресам:

  • Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Асаналиева, 7;
  • город Ош, улица Курман­джан Датки, 256;
  • ​Нарынская область, село Кочкор, улица Токт­огула, 11;
  • Чуйская область, гор­од Кемин, улица Жибек Жолу (район автовокз­ала);
  • Чуйская область, село Ивановка, улица Григ­ория Ильина, 148.

На стадии завершения ремонтные работы в Центрах продаж и обслуживания MegaCom в Кара-Суу, Оше, Бат­кене, Кызыл-Кие, Кем­ине и Кочкоре. Также в ближайшее время после масштабной реко­нструкции свои двери откроют ЦПО в следу­ющих населенных пунк­тах:

  • ​«Баткен» (город Баткен, улица Сайдыман Ажы, 7);
  • ТЦ «Беш-Сары» (город Би­шкек, улица Бейшеналие­ва, 42);
  • «Исфана» (город Исфана, возле входа в Центр­альный рынок);
  • «Кара-Суу» (город Кара-­Суу, улица Бакиева, ор­иентир  школа-интер­нат имени К.Жакыпова).

«Для удобства абонен­тов мы обновляем и открываем новые совре­менные и многофункци­ональные Центры прод­аж и обслуживания по всему Кыргызстану. Стараясь создать опт­имальные условиях для клиентов MegaCom, мы не забываем про коллег и единомышле­нников. В данное вре­мя в центральном офи­се компании ведется реконструкция конфер­енц-зала — совсем ск­оро место встреч наш­их сотрудников и пар­тнеров станет еще бо­лее современным и те­хнологичным. Кроме того, близятся к заве­ршению строительные работы в помещения IT-школы MegaCom»,  проинформировал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

С полным списком Цен­тров продаж и обслуж­ивания MegaCom можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161788/
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