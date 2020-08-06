MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания

Компания MegaCom рада пригласить друзей команды «555» и будущих абонентов посетить новые Центры продаж и обслуживания по всей республике.
В многочисленных ЦПО посетители могут подключиться к сети MegaCom и получить квалифицированную консультацию специалистов по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам компании.
Мы рады видеть вас в новых Центрах продаж и обслуживания по следующим адресам:
- Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Асаналиева, 7;
- город Ош, улица Курманджан Датки, 256;
- Нарынская область, село Кочкор, улица Токтогула, 11;
- Чуйская область, город Кемин, улица Жибек Жолу (район автовокзала);
- Чуйская область, село Ивановка, улица Григория Ильина, 148.
На стадии завершения ремонтные работы в Центрах продаж и обслуживания MegaCom в Кара-Суу, Оше, Баткене, Кызыл-Кие, Кемине и Кочкоре. Также в ближайшее время после масштабной реконструкции свои двери откроют ЦПО в следующих населенных пунктах:
- «Баткен» (город Баткен, улица Сайдыман Ажы, 7);
- ТЦ «Беш-Сары» (город Бишкек, улица Бейшеналиева, 42);
- «Исфана» (город Исфана, возле входа в Центральный рынок);
- «Кара-Суу» (город Кара-Суу, улица Бакиева, ориентир — школа-интернат имени К.Жакыпова).
«Для удобства абонентов мы обновляем и открываем новые современные и многофункциональные Центры продаж и обслуживания по всему Кыргызстану. Стараясь создать оптимальные условиях для клиентов MegaCom, мы не забываем про коллег и единомышленников. В данное время в центральном офисе компании ведется реконструкция конференц-зала — совсем скоро место встреч наших сотрудников и партнеров станет еще более современным и технологичным. Кроме того, близятся к завершению строительные работы в помещения IT-школы MegaCom», — проинформировал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.
С полным списком Центров продаж и обслуживания MegaCom можно ознакомиться на официальном сайте компании.