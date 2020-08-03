Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети

До конца 2018 года связью 4G от компании MegaCom было охвачено чуть более 50 процентов территории Кыргызской Республики. За последние полтора года ЗАО «Альфа Телеком» удалось увеличить этот показатель до 90 процентов. О том, как мобильный оператор MegaCom за короткий срок сумел значительно расширить покрытие и оптимизировать сеть, в интервью рассказал генеральный директор компании Акылбек Жамангулов.

— Акылбек Жекшенович, что помогло компании MegaCom существенно улучшить показатели технического развития сети?

— Этому способствовала в первую очередь поддержка руководства страны. Если в прошлом все заработанные ЗАО «Альфа Телеком» средства уходили в бюджет страны, то с 2019 года нам дали возможность инвестировать деньги в модернизацию технической базы MegaCom. Это стало основной идеей стратегии развития компании.

Мы акцентировали внимание на расширении сети 4G. В итоге за полтора года компании удалось увеличить зону покрытия сетью четвертого поколения до 90 процентов. Также мы увеличили охват сети 3G. Внушительные инвестиции позволили нарастить количество базовых станций на 31 процент, при этом рост количества станций 4G составил 113 процентов. По итогам года нам удалось перевыполнить план по техразвитию на 122 процента, создав современную инфраструктуру для цифровизации государства. За что я хотел бы выразить особую благодарность техническим специалистам компании, монтажным бригадам, руководителям подразделений и коллективу в целом.

— Сколько бригад трудится над модернизацией оборудования сегодня?

— С декабря 2018 года мы старались ежеквартально увеличивать объемы выполняемых работ, понимая, в каких сложных условиях приходится трудиться нашим монтажникам. И в снег, и в зной они самоотверженно работают во всех регионах страны, устанавливая оборудование, в том числе в труднодоступных локациях, в условиях высокогорья. Существенно увеличилось число привлекаемых специалистов — с трех монтажных бригад до более чем 20.

Без инвестиций в техническое развитие сети компании не удалось бы добиться внушительных результатов.

Спрос на услуги сотовой связи и высокоскоростного интернета увеличивается, трафик передачи данных растет, поскольку практически каждый кыргызстанец сегодня пользуется услугами связи.

Кроме того, в данное время на рынке труда в КР наблюдается дефицит квалифицированных специалистов для проведения верхолазных работ при монтаже и эксплуатации антенно-мачтовых сооружений. В связи с чем MegaCom усилил работу по внутренней подготовке кадров. И теперь мы с гордостью можем говорить о том, что в нашей компании работают лучшие специалисты по монтажу телеком-оборудования в стране.

— Известно, что MegaCom активно участвует в программах цифровизации.

— ЗАО «Альфа Телеком» стало одним из основных партнеров государства в сфере цифровизации, в том числе при реализации проекта «Безопасный город». Также MegaCom участвует во внедрении программы «Цифровая школа». Мы уверены, что наши средние общеобразовательные учреждения должны использовать новые инструменты для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики.

В будущем мы планируем разработать и внедрить в массы решения по переводу на цифровые стандарты медицинских учреждений, объектов сельскохозяйственной отрасли и другое.

— Каковы планы компании на ближайшую перспективу?

— В техническом плане не решено множество проблем, поэтому MegaCom с еще большим усердием будет работать над этими моментами, улучшая качество оказания услуг.

Компания продолжает работы по строительству ВОЛС и новых базовых станций.

Мы планируем стать транзитным оператором связи с тем, чтобы экспортировать интернет-трафик соседним странам — Узбекистану, Таджикистану и, возможно, постепенно выйти за пределы СНГ.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем идти вперед, продолжая внедрять инновационные тарифы и услуги, развивать техническую инфраструктуру и расширять сеть продаж и обслуживания. Также мы ведем переговоры о партнерстве с крупнейшими мировыми брендами телеком-индустрии.

У ЗАО «Альфа Телеком», которое входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков республики, огромный потенциал, и его нужно использовать во благо наших абонентов. Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать жизнь кыргызстанцев максимально удобной и оперативной и стать надежным цифровым партнером для каждого.