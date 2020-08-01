MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов

Мобильный оператор связи MegaCom первым в Кыргызстане запустил новую услугу облачного хранилища MegaCloud, которая позволяет хранить свои файлы в телефоне — фото, видео, музыку, различные документы — в безопасности.

Тем самым абоненты могут расширить память на устройстве на 5, 10, 50, 100 Гб и даже на 1 Тб, а также обезопасить данные, если мобильник будет утерян или выйдет из строя.

Если что-то случится с вашим телефоном, вы получите доступ к файлам с другого устройства через ваш номер.

В чем преимущества облачного хранилища MegaCloud:

номер телефона — это все, что вам нужно для регистрации и входа;

возможность эффективно организовать работу и оптимизировать память мобильного устройства;

объем интернет-трафика при использовании MegaCloud не расходуется. Ограничений по скорости загрузки файлов нет;

удобная оплата услуги через мобильный баланс;

для новых пользователей сервиса MegaCloud — первые 30 дней БЕСПЛАТНО для пакета любого объема.

Как подключить MegaCloud:

скачайте мобильное приложение Mega24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

авторизуйтесь через ваш номер телефона;

зайдите в раздел MegaCloud и подключите пакет с необходимым объемом памяти;

готово — загружайте ваши файлы в облако через удобный интерфейс!

Кроме этого, вы можете подключить услугу с помощью USSD-команд:



Подробнее с условиями и стоимостью использования услуги MegaCloud можно ознакомиться на официальном сайте MegaCom.

*Услуга предоставляется совместно с ОсОО «АкБулут Софт».