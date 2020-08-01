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Бизнес

Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей

Лихорадка является ведущим симптомом при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) у детей. Для ее купирования у каждого педиатра выработана своя тактика, основанная на ранее полученных знаниях и личном опыте применения различных лекарств.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения одним из основных препаратов, применяемых для снижения температуры тела у детей, является ибупрофен, что обусловлено его эффективностью и безопасностью. Также при выборе жаропонижающих средств для детей особенно важно ориентироваться на наименьший риск возникновения побочных реакций. А ибупрофен полностью отвечает критериям высокой эффективности и безопасности и официально рекомендуется ВОЗ и национальными программами в педиатрической практике в качестве жаропонижающего препарата.

Ибупрофен снижает высокую температуру и другие частые симптомы, например, болевой синдром, сопровождающийся при ОРВИ, когда боль бывает различной локализации: в горле, ухе, голове, при кашле. Это обусловлено тем, что данное лекарственное средство проявляет не только жаропонижающее и противовоспалительное, но и двойное болеутоляющее действие — периферическое и центральное.

Болеутоляющее действие ибупрофена проявляется уже в дозе 5 мг/кг и более выражено. Это позволяет эффективно использовать препарат при слабой и умеренной боли в горле, при ангине, ушной, зубной, боли при прорезывании зубов у младенцев, а также для купирования поствакцинальных реакций.

Ибупрофен (на примере «Ибуфен суспензии» для детей) характеризуется хорошей переносимостью у детей и обеспечивает:

  • быстрое (через 15 минут после применения) снижение температуры тела при лихорадке;
  • длительный (до восьми часов) жаропонижающий эффект;
  • снижение температуры тела при лихорадке на более продолжительный период;
  • быстрое обезболивающее действие.

Таким образом, при наличии у ребенка боли умеренной интенсивности или сочетании лихорадки и болевого синдрома, а также при развитии поствакцинальных реакций предпочтение следует отдать ибупрофену («Ибуфен суспензии» для детей), который разрешен к применению с трехмесячного возраста и удобен в применении, то есть лекарственное средство выпускается в виде суспензии и капсул, имеет различные вкусы и дозировки для разных возрастных групп.

Перед применением требуется консультация специалиста.

№ KG 1.3.664.03606-2015
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161365/
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