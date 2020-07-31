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Бизнес

На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает

SANTO Member of Polpharma Group — крупнейшая фармацевтическая компания, являющаяся частью международной фармацевтической группы Polpharma, которая работает на рынках Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии. История фармацевтического завода SANTO насчитывает более 135 лет. Три завода компании расположены в Польше, один — в России, один — в Казахстане.

Основная задача фирмы — производство высококачественных доступных генерических препаратов (лекарства с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом).

В 2015 году было принято решение открыть представительно компании SANTO в Кыргызстане. За пять лет работы фирма активно развилась и продолжает развиваться, занимая лидирующие позиции на отечественном рынке.

Глава представительства Азиз Турдиев подчеркивает, что основным посылом компании стало предоставление населению доступных лекарственных средств высокого качества.

«Мы стараемся привозить в республику самый необходимый портфель препаратов — педиатрическая серия, дерматологические и респираторные, широко представлен портфель кардиологических и гастроэнтерологических лекарств», — отмечает он.

SANTO оказывает активную поддержку жителям КР и непосредственно государству в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Наша миссия — «Люди помогают людям». В соответствии с этим, как только в стране начали выявлять первых зараженных COVID-19, мы стали оказывать помощь. Начали с раздачи медицинских масок социально уязвимым слоям населения Бишкека. В целом раздали свыше 15 тысяч штук», — говорит глава представительства SANTO в Кыргызстане.

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Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке

Компания оказывает регулярную поддержку врачам республики. В первые дни режима чрезвычайного положения медики не могли добираться до своих рабочих мест.

Представительство SANTO в КР не осталось в стороне и в самые короткие сроки совместно с мэрией столицы разработало семь маршрутов, чтобы медики могли добираться до работы и обратно домой. Им обеспечили передвижение по городу в течение месяца (с 1 по 30 апреля). Все финансовые обязательства взяла на себя сама фирма. Каждый день маршрутами пользовались более 300 городских медработников.

Пандемия коронавируса пришла неожиданно, многие оказались к ней не готовы. Поначалу у врачей и медицинского персонала не хватало средств индивидуальной защиты (СИЗ). Компания предоставила более 4,2 тысячи защитных костюмов, масок и санитайзеров.

«На этом мы не остановились. Мы помогаем не только в Бишкеке, СИЗ распространяем по всей стране. Помогаем и фармацевтам, они оказались в трудном положении, как и медики, они ведь тоже как на поле войны — многие этого не понимают. Насколько мне известно, более 50 процентов фармацевтов по Кыргызстану заболели пневмонией. Они работали на износ, чтобы у населения был доступ к лекарственным препаратам», — рассказывает Азиз Турдиев.

Совсем недавно компания SANTO приняла решение помочь Министерству здравоохранения с лекарствами и предоставила ему препараты на более чем 23 миллиона сомов. Этому послужило то, что в аптеках республики наблюдался большой дефицит необходимых медикаментов для терапии COVID-19. Такая мера действительно поможет лечить пациентов.

Азиз Турдиев заявляет, что фирма не остановится на достигнутом и будет в дальнейшем делать все возможное для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Сегодня происходит рост заболеваемости в регионах, поэтому компания планирует опередить инфекцию и доставить СИЗ в небольшие региональные поселения, где функционируют ФАП и небольшие больницы.

Также планируется, что в августе SANTO привезет в КР гепарин польского производства по той же стоимости, по которой реализуют препарат от белорусского и узбекского производителей.

«Мы будем стараться обеспечивать наше население высококачественной продукцией по доступным ценам», — в заключение сказал глава представительства.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161190/
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