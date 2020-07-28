Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?

Одной из главных ценностей компании MegaCom являются ее партнеры. Более 3 тысяч 500 организаций по всему Кыргызстану сделали выбор в пользу MegaCom.

Выстраивая стратегию, нацеленную на успех, и развиваясь в достижении поставленных целей, корпоративный отдел MegaCom объединяет единомышленников, обеспечивая оперативное, квалифицированное и качественное обслуживание и решение всех возникающих вопросов корпоративных и VIP-клиентов в кратчайшие сроки.

Компания постоянно информирует клиентов об условиях предоставления дополнительных услуг, конкурентных преимуществах корпоративной программы, скидках и льготах, предоставляемых организациям, выбравшим в качестве партнера команду «555».

«Выбирая MegaCom, вы приобретаете возможность оперативного ведения бизнеса с помощью новых технологий общения и передачи информации. Компания рада предоставить широкий спектр услуг сотовой связи высокого качества и выгодной стоимости», — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

Компания MegaCom — единственный сотовый оператор в КР, соответствующий стандарту международного образца ISO 9001:2015, предлагает корпоративным клиентам оценить следующие преимущества: качественную связь на всей территории КР;

выгодную тарификацию звонков по стране и за рубежом;

международный роуминг в 172 странах мира (более 260 партнеров);

индивидуальное обслуживание и оперативное решение любых вопросов в кратчайшие сроки;

удобную форму расчетов на основе предоплатной и кредитной форм обслуживания.

MegaCom рад представить уникальные услуги, которые позволят развивать бизнес, экономить время и оптимизировать работу офиса в любой точке Кыргызстана:

услуга «Мобильный офис» — это возможность защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам компании клиента через технологическую сеть оператора;

— это возможность защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам компании клиента через технологическую сеть оператора; услуга «Интернет по выделенному каналу» предусматривает организацию выделенных каналов связи посредством волоконно-оптических линий связи и радиорелейного оборудования операторского класса. При этом компания MegaCom предлагает гарантированную скорость передачи данных по миру и зоне KG;

предусматривает организацию выделенных каналов связи посредством волоконно-оптических линий связи и радиорелейного оборудования операторского класса. При этом компания MegaCom предлагает гарантированную скорость передачи данных по миру и зоне KG; услуга «Организация телефонии через SIP» позволит вам организовать свой полноценный сall-центр с возможностью не только принимать, но и совершать вызовы по тем направлениям, дозвон на которые вы сами пожелаете открыть;

позволит вам организовать свой полноценный сall-центр с возможностью не только принимать, но и совершать вызовы по тем направлениям, дозвон на которые вы сами пожелаете открыть; услуга «Единая корпоративная сеть» позволяет объединить мобильные телефоны сотрудников клиента и стационарное оборудование, установленное в офисе, в единую корпоративную сеть.

Какие тарифы предлагает MegaCom корпоративным клиентам?

«Мы предлагаем широкий ассортимент тарифов для корпоративных клиентов, благодаря чему каждый партнер может выбрать для своей компании наиболее оптимальный вариант, — подчеркивает руководитель отдела ЗАО «Альфа Телеком» по работе с корпоративными и VIP-клиентами Алтынай Рыскулова. — Мы оказываем качественные услуги связи, внедряя инновационные продукты и решения, и являемся надежным цифровым партнером для каждого кыргызстанца».

MegaCom предоставляет весь спектр услуг сотовой связи высокого качества, профессионального обслуживания и выгодной стоимости, так как тарифы для корпоративных клиентов радуют своей гибкостью, объемом предоставленных минут внутри и вне сети, а также с безлимитным интернет-трафиком по самым выгодным ценам.

На сегодняшний день свой выбор в пользу корпоративной связи MegaCom сделали крупнейшие компании страны, госпредприятия, министерства и ведомства. Партнерами компании является большинство госучреждений, а также крупные коммерческие организации — производители продуктов питания, напитков, кондитерской, молочной продукции, ведущие строительные организации и предприятия, обеспечивающие население Кыргызстана ГСМ и электроэнергией, интернет-провайдеры и крупнейшие банки страны, СМИ и горнорудные компании.

Подробности о подключении к корпоративной связи, услугах и тарификации читайте на официальном сайте MegaCom.