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Бизнес

Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы

Онкоурология – раздел медицины, изучающий лечение опухолей мочеполовой системы. Применяя новейшие технологии и современные препараты, специалисты клиники Acıbadem Atakent успешно лечат новообразования. Профессор, хирург с более чем 20-летним опытом работы в области онкоурологии, доктор Саадеттин Эскичорапчы для борьбы со злокачественными опухолями использует роботизированную систему Da Vinci. Он отвечает на ряд актуальных вопросов.

Acıbadem
Фото Acıbadem. Профессор, хирург Саадеттин Эскичорапчы

– С какими заболеваниями приходится сталкиваться чаще всего?

– Я – онкоуролог. Заболевания, с которыми сталкиваюсь, – это рак простаты, почки, яичка, мочевого пузыря. Используя для лечения роботизированную хирургию, убедился в ее эффективности – восстановление пациентов проходит намного быстрее.

– Каковы причины урологических опухолей? 

– Существуют как научно доказанные, так и нам неизвестные причины возникновения онкологии. Достоверно не определено, от чего появляются рак простаты и рак яичек (в молодом возрасте – 20-30 лет). Частая причина онкологии, наряду с гипертонией и ожирением, – курение, которое грозит развитием рака легких, мочевого пузыря, почки. Играет роль генетическая предрасположенность: людям, у которых близкие родственники болели раком яичек, почек, простаты или мочевого пузыря, рекомендуется регулярно проходить медицинский осмотр. Также важно учитывать наследственность, если у матери был рак молочной железы – риск рака простаты более высокий. Он появляется из-за изменений в генах BRCA и при участии других факторов риска.

– Какие Check-up программы используются для диагностики?

 Томография, магнитный резонанс, ПЭТ-сканирование, биопсия – основные методики, помогающие выявить болезнь на ранней стадии. Вероятность наличия злокачественной опухоли показывают геномные тесты.

– Какие методы применяются для лечения рака мочеполовой системы?

– При раке почки (в 80 процентов от общего числа случаев), раке простаты (60-70 процентов) и при своевременном обнаружении рака мочевого пузыря (60-70 процентов) пациентам рекомендуется хирургическое вмешательство, так как в других методах нет необходимости. При раке яичка применяется химиотерапия, но в некоторых случаях (семинома яичка) поможет только скальпель хирурга.

– Для каких опухолей используется Da Vinci?

– Роботизированная хирургия Da Vinci используется для лечения всех видов опухолей мочеполовой системы. Одни из наиболее сложных опухолей, которые я оперирую, – рак мочевого пузыря и яичка с забрюшинными лимфатическими узлами. Но чаще приходится сталкиваться с раком простаты и почек. Я занимаюсь наиболее сложными случаями, когда вопрос касается спасения почки. 10 лет назад пораженную почку в большинстве случаев удаляли, а теперь новые технологии и слаженная работа опытной команды врачей позволяют ее сохранить. Мы удаляем опухоли с границами безопасности 5 мм, причем вероятность того, что почка будет выполнять все функции, составляет почти 99 процентов.

– В чем отличие классической хирургии от роботизированной?

– Хирургические методы все одинаковые, отличие – в технологии. Мне приходилось выполнять как классические операции, так и лапароскопию. Но уже семь лет я применяю роботизированную хирургию. При классических операциях хирургу приходится долго, до боли в спине стоять, а пациенту не один день выдерживать послеоперационные боли. Кроме того, остаются большие шрамы, которые не исчезают. При использовании роботизированной методики – разрезы небольшие, выздоровление проходит быстрее и менее болезненно.  

– Насколько эффективен командный подход к лечению?

– Всегда подчеркиваю важность слаженной работы опытных врачей. В нашу онкоурологическую команду входят: хирург, онколог, радиотерапевт, радиолог, специалист в области ядерной медицины, анатомопатолог, генетик, специалист в области внутренней медицины, психолог и медсестры. Обсуждаем каждую операцию, выбираем наиболее эффективный способ лечения.

 

В настоящее время клиника Acıbadem – одно из ведущих медицинских учреждений мира, где тысячам пациентам возвращают здоровье, а часто и жизнь.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160948/
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