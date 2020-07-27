MegaCom открывает IT-школу программирования

Компания MegaCom в самое ближайшее время планирует запустить IT-школу, рассчитанную на 100 слушателей. К участию в обучающих курсах приглашаются новички, желающие освоить основы программирования на Oracle, Java, JavaScript, Dart и SDK Flutter, студенты, обучающиеся в вузах страны, но не имеющие возможности применить знания на практике, а также действующие IT-специалисты, стремящиеся получить дополнительные знания и переквалифицироваться на новые языки программирования.

«В данное время ведется работа по оборудованию функциональных учебных помещений в центральном офисе MegaCom, а также по проработке образовательной программы и формированию преподавательского состава из числа привлеченных программистов и действующих IT-специалистов компании», — проинформировал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

К процессу обучения также планируется привлечь партнерские организации MegaCom, такие как Microsoft, Google, ZTE, Huawei и другие. Компании с мировым именем будут консультировать будущих IT-специалистов по широкому спектру вопросов.

По словам Акылбека Жамангулова, наиболее талантливые и активные слушатели IT-школы MegaCom получат шанс пройти стажировку в компании. По ее итогам высока вероятность трудоустройства лучших выпускников в ЗАО «Альфа Телеком».

«Самым продуктивным слушателям также предоставится возможность прохождения краткосрочной стажировки в партнерских организациях MegaCom», — подчеркнул гендиректор ЗАО «Альфа Телеком».

IT-школа MegaCom планирует открыть свои двери в сентябре 2020 года. Исходя из эпидемиологической ситуации в стране руководство компании рассмотрит возможность онлайн-обучения слушателей либо примет решение о запуске курсов программирования в традиционном формате.