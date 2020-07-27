Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?

Согласно исследованиям и рекомендациям врачей СНГ и Европы, витамин C лучше всего принимать на ранних этапах многих заболеваний и вирусных инфекций.

«Витамин C можно принимать в самом начале, когда человек только-только заболевает. Его суточная норма способна облегчить первые симптомы заболевания», — объясняют специалисты.

Они утверждают, что суточная норма витамина С в качестве противовирусной профилактики составляет порядка 500-1 000 миллиграммов.

Витамин С помогает снизить вероятность развития вирусных инфекций. Сбалансированный уровень витамина С (то есть его хороший запас) способствует здоровой работе иммунной системы. Как только вирусы достигают нашей слизистой оболочки и начинают ее поражать, тут и проявляется активное действие витамина С. Он стимулирует образование лейкоцитов, нейтрализует свободные радикалы и способствует образованию большего количества собственных антиоксидантов организма.

Таким образом, он поддерживает нашу иммунную систему и способствует повышению ответной реакции организма на вирусную инфекцию. Когда человек начинает болеть, уровень витамина С иногда резко падает из-за увеличения его расхода. Если это случается, то целесообразно принять большие дозы этого витамина, чтобы поддержать систему обороны нашего тела.

Всего 500 мг витамина С в день помогает нам иметь здоровый иммунитет. Это доказывают исследования, согласно которым сбалансированный уровень этого витамина может сократить длительность простуды и несколько смягчить симптомы. Если вы заметили первые признаки простуды, рекомендуется немедленно принять витамин С.

Для профилактики частых вирусных заболеваний желательно ежедневно восполнять суточную дозу витамина С, от 95 до 110 мг в день. Например, цевикап — витамин С в виде капель, который удобно давать даже самым маленьким детям.

Суточная норма этого витамина помогает нам иметь здоровую иммунную систему и снизить риск заболеваний. Также витамин С, кроме усиления иммунных реакций организма, способствует снижению давления, увеличению эластичности кожи, улучшению зрения.

Соблюдайте дозировку и обязательно советуйтесь с врачом.

№ KG 3.3.643.04464-2016.