Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам

Команда MegaCom презентовала мотивирующий видеоклип «Дыши, мой Кыргызстан». Оператор сотовой связи решил креативно выразить свою признательность всем тем, кто трудится в сложное для страны время на передовой — врачам, медицинскому персоналу и волонтерам.

Как сообщили в пресс-службе компании, авторами слов и исполнителями песни на музыку композитора Криса Кельми являются непосредственно сотрудники MegaCom.

«Мы хотим напомнить соотечественникам: вместе мы сила! Только объединившись в столь трудный час, мы сможем победить невидимого врага. Желаем всем кыргызстанцам крепкого здоровья, сил и терпения, веры в светлое будущее, которое обязательно наступит. Отечественный оператор сотовой связи MegaCom всегда готов протянуть руку помощи! Этот ролик, которым мы хотим поддержать каждого из вас, мы посвящаем вам, друзья, — нашему любимому Кыргызстану!», — отметили в компании.