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Бизнес

ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки

В рамках проекта «Информационная эдвокаси-кампания по доступу к информации, защите свободы слова и СМИ и защите прав граждан Кыргызстана», осуществляемого в партнерстве с ALDA — Европейской ассоциацией местной демократии, ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки и прямых трансляций.

Здесь можно скачать условия тендера и подробный список оборудования.

Заявки на участие в тендере (сканы с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) принимаем по электронной почте reklama@24.kg с пометкой «Тендерная заявка».

Окончательный срок представления тендерных заявок — до 23.00 5 августа 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +996555272112 (моб., WhatsApp, Telegram) до 19.00 в рабочие дни. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160199/
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